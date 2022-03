Il a de la gueule, ce Iru Izakaya. Intégré dans un nouveau développement résidentiel et commercial de Brossard nommé Solar Uniquartier, ce nouveau bistro à la japonaise cohabite avec plusieurs autres adresses récemment — ou prochainement — ouvertes (Les Enfants Terribles, The Farsides, Slice+Soda, Escondite, Restaurant Vertigo).

Iris Gagnon-Paradis La Presse

Même en plein jour, les oiseaux de nuit s’y sentiront à l’aise grâce aux larges fenêtres assombries et aux néons colorés, qui ajoutent à l’ambiance de la grande salle à manger qui peut accueillir 100 personnes.

C’est Groupe Sportscene qui est derrière ce nouveau projet, plus particulièrement Yvan Piquette et Stéphane Riopel, propriétaire des restaurants Chez Lionel (Boucherville et Sainte-Thérèse). Mais le concept vient surtout de Frédérick Dufort, chef exécutif Chez Lionel, qui a convaincu les propriétaires d’ouvrir le tout premier izakaya en ville, et même (sauf erreur) sur la Rive-Sud.

PHOTO DAVID BOILY, LA PRESSE Des gyozas accompagnés de concombres tsukemono (marinés au sésame et piment)

PHOTO DAVID BOILY, LA PRESSE Frédéric Dufort, chef exécutif, et Van Amtel, chef de cuisine, ont élaboré le menu ensemble.

PHOTO DAVID BOILY, LA PRESSE Des néons ajoutent à l’ambiance plus nocturne que diurne.

PHOTO DAVID BOILY, LA PRESSE Tataki de thon albacore avec œufs de saumon, sauce ponzu et huile au basilic

PHOTO DAVID BOILY, LA PRESSE La salle, vaste, compte une centaine de places.

PHOTO DAVID BOILY, LA PRESSE La morue charbonnière au miso rouge, accompagnée de beignets de crabe frits et de leur mayo épicée

PHOTO DAVID BOILY, LA PRESSE Autre ambiance dans cette section du restaurant, entourée de miroirs « infinis ».

PHOTO DAVID BOILY, LA PRESSE Les huîtres gratinées au miso rouge

PHOTO DAVID BOILY, LA PRESSE La carte des sakés compte plusieurs importations privées.

PHOTO DAVID BOILY, LA PRESSE Les takoyakis, garnis de bonite séchée



















Grand amateur de cuisine japonaise, le chef a notamment peaufiné ses connaissances lors d’un stage au restaurant 3 étoiles Michelin, Benu, à San Francisco. Mais il avait besoin d’un bras droit qui s’y connaissait encore mieux que lui pour mener à bien ce projet. C’est ici qu’arrive dans l’histoire Van Amtel. Les deux hommes se sont connus il y a plusieurs années, alors que Frédérick travaillait dans les cuisines de Lionel, à Boucherville ; Van, lui, était alors chef-propriétaire au Petit Tsukiji, restaurant de sushis qui avait très bonne réputation, juste à côté.

Le menu fera plaisir aux habitués des izakayas : gyoza, poulet frit karaage, takoyaki (beignets de pieuvre), yakitori (brochettes), ramen, tataki, morue charbonnière au miso rouge… L’endroit se permet tout de même quelques petites incartades à la tradition, tel le ramen « carbonara », mais l’authenticité des saveurs demeure.

Pour se désaltérer, quelques cocktails raffinés, incorporant des ingrédients comme le whisky japonais, le saké, le thé vert ou le gingembre mariné, sont offerts. Parlant sakés, l’endroit fait un bel effort en ce sens, avec une carte qui propose plusieurs variétés, donc une partie en importation privée, qui devrait se bonifier au fil du temps.

Iru Izayaka est ouvert tous les jours, à partir de 11 h, la semaine et de 17 h, la fin de semaine. 

3050, rue de l’Éclipse, Brossard