Avis aux intéressés : un nouveau petit repaire pour amateurs de saveurs des Caraïbes a ouvert dernièrement, et il propose en prime des sandwichs au pain coco uniques en ville. Si, comme nous, le pain coco ne vous dit (encore) rien, accrochez-vous : ces petites galettes rondes et légèrement sucrées, faites maison (et quotidiennement, par-dessus le marché !), valent à elles seules le détour.

Silvia Galipeau La Presse

« C’est comme croquer dans un nuage ! », dit en riant la chef propriétaire, Jeba Bowers Murphy, qui a ouvert en octobre cette adresse de l’avenue du Parc (en lieu et place de l’ancien Cuisine Caraïbe Delight). Originaire de Toronto, la touche-à-tout (elle a étudié à Concordia en littérature et en archéologie, a été planificatrice de mariages, traiteur, et a suivi une formation de doula !), née d’une mère de l’île de la Dominique et d’un père jamaïcain, a osé et tenté le tout pour le tout, en pleine pandémie : « Je peux faire ça ! dit-elle. J’ai toujours aimé cuisiner ! »

PHOTO PHILIPPE BOIVIN, COLLABORATION SPÉCIALE Jeba Bowers Murphy, chef propriétaire du Lucki Delite

Au menu de cette (toute) petite cuisine sans prétention, mais débordante de fraîcheur : quelques plats seulement, et que des sandwichs (pour l’instant…) : poulet jerk (savoureux, garni d’une croquante salade de choux), poisson frit (à la coriandre, avec un subtil goût de revenez-y), porc BBQ (en rupture de stock lors de notre passage) et, bien sûr, en option végé (et surprenante de saveurs), courge jerk. En guise d’accompagnement, trois petites salades (concombre, mangue ou tamarin du jardin) aux saveurs acidulées et salées.

PHOTO PHILIPPE BOIVIN, COLLABORATION SPÉCIALE La salade de concombres est servie en accompagnement.

Idéal un petit midi ensoleillé, pour rêver à l’été sans se ruiner. Attention, toutefois, de ne pas être trop pressé : la chef est seule aux cuisines. Si la fraîcheur est assurément au rendez-vous, il faut compter un minimum de 15 minutes pour préparer chaque sandwich. Prévoyez le coup.

Ouvert du jeudi au lundi, de 13 h à 20 h (18 h le dimanche).

4816, avenue du Parc, Montréal