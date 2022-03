Le « Champagne Box » est un concept imaginé par l’hôtel W Montréal, en collaboration avec la maison Moët & Chandon.

Iris Gagnon-Paradis La Presse

Ce petit espace éphémère, intime et somptueux, peut accueillir jusqu’à six personnes dans de confortables canapés en velours et ne lésine pas sur la décoration faste avec ses arrangements floraux, ses tapis en imitation de peau de zèbre et ses meubles enjolivés de dorures.

Indéniablement, on s’y sent comme un VIP dans cet endroit tout indiqué pour une chic dégustation de champagnes. On peut tremper nos lèvres dans trois champagnes de Moët & Chandon : Impérial Brut, Impérial Brut — Rosé et Grand Vintage Brut (ou rosé) 2013.

D’une durée d’une heure, l’expérience, offerte jusqu’en juin sur réservation seulement, coûte 95 $ par personne et comprend quelques grignotines, avec possibilité de commander, en extra, des huîtres ou une assiette d’antipasti. Une très belle expérience, qui plaira assurément aux amateurs de fines bulles.

La faim vous tenaille ? Faites ensuite un saut du côté du joli restaurant de l’hôtel, le Tbsp., qui propose depuis peu un tout nouveau menu, Festina, composé de plusieurs services d’assiettes à partager, en toute convivialité : carpaccio de pieuvre avec polenta croustillante, panzanella de courge et burrata, pâtes fraîches, short rib de bœuf braisé avec polenta crémeuse, etc.

Conseil d’ami : préférez la formule Festina ! (deux services et mignardises, à 45 $ par personne) à la formule Festa ! (trois services, plus un entre-deux et un dessert, à 85 $ par personne), beaucoup trop copieuse pour deux personnes, ou alors, partagez-la à plusieurs !

901, rue du Square-Victoria, Montréal