Un café en partenariat avec Les Grands Ballets dans l’Édifice Wilder ? C’est dans les cartons depuis l’inauguration, en 2017, de cet espace consacré à la danse qui abrite plusieurs compagnies, diffuseurs et écoles comme l’Agora de la danse, Tangente, l’École de danse contemporaine de Montréal et Les Studios des Grands Ballets.

Iris Gagnon-Paradis La Presse

Il aura fallu attendre longtemps, mais le tout nouveau, tout beau Café Constance est finalement ouvert depuis quelques semaines. Les clients qui l’ont déjà adopté sont nombreux, avons-nous pu constater lors de nos passages — des travailleurs de l’édifice, des passants et, oui, des danseurs des Grands Ballets !

L’endroit, lumineux et accueillant, est situé au rez-de-chaussée de l’immeuble et offre une vue sur la place des Festivals. Il a été nommé en l’honneur de Constance Pathy, membre du conseil d’administration et mécène des Grands Ballets. Les regards aiguisés reconnaîtront la patte du designer Zébulon Perron. On peut observer des clins d’œil à l’univers du ballet, dont les luminaires suspendus distinctifs habillés de leur délicate jupe plissée, rappelant le tutu des ballerines.

PHOTO DAVID BOILY, LA PRESSE Une salade repas avec gravlax de saumon

PHOTO DAVID BOILY, LA PRESSE Le design de l’espace a été pensé par Zébulon Perron.

PHOTO DAVID BOILY, LA PRESSE Un photogénique sandwich végétarien

PHOTO DAVID BOILY, LA PRESSE Adam Bebawi exploite le Café Constance en partenariat avec Les Grands Ballets.

PHOTO DAVID BOILY, LA PRESSE Une quiche du jour est toujours au menu.

PHOTO DAVID BOILY, LA PRESSE Biscuits à l’avoine et au matcha

PHOTO DAVID BOILY, LA PRESSE Le Café Constance a lancé ses activités il y a quelques semaines. 1 /7













Le Café Constance propose un menu de jour, idéal pour le dîner ou une fringale, imaginé par l’équipe du traiteur Olive Orange, qui est actif depuis plus de 16 ans dans le secteur de la Place des Arts. Adam Bebawi et son associé Pascal Dauchez ont imaginé une carte assez santé composée de salades repas (gravlax de saumon, végétalienne) et de sandwichs (poulet, gravlax, agneau, végétalien) préparés à la minute pour un maximum de fraîcheur. On propose aussi une quiche du jour, des galettes de quinoa ou un pain moelleux aux épinards. Pour une grignotine sur le pouce, on se laisse tenter par le scone du jour, des biscuits matcha-avoine ou des boules énergisantes, tous faits maison. À déguster avec un smoothie vert, un café, une infusion ou un verre de kombucha en fût.

Café Constance est ouvert tous les jours, de 8 h à 16 h, en semaine, et de 10 h à 17 h, le week-end.

1435, rue De Bleury, Montréal (entrée par la rue Balmoral)