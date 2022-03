Le restaurant La Traite, situé dans l’Hôtel-Musée Premières Nations, à Wendake, près de Québec, a annoncé cette semaine l’arrivée d’un nouveau chef exécutif, Marc de Passorio.

Iris Gagnon-Paradis La Presse

Fort de près de 40 années d’expérience un peu partout dans le monde, le chef étoilé deux fois au guide Michelin a aussi reçu durant sa carrière trois toques au Gault & Millau, en plus du Gault & Millau d’or.

Après avoir dirigé des tables réputées dans le sud de la France, à Singapour, en Israël, à l’île Maurice et en Nouvelle-Zélande, le chef s’est installé au Québec récemment.

Fidèle à la mission du restaurant, il s’emploiera à mettre en valeur une cuisine inspirée du savoir-faire et du terroir autochtones, et à faire briller les produits de la chasse, de la cueillette et de la pêche.

Pour mener à bien ce nouveau défi, M. de Passorio s’est intéressé depuis son arrivée en sol québécois aux différentes nations autochtones — particulièrement la nation huronne-wendat, propriétaire de l’établissement gastronomique —, a séjourné au Domaine Notcimik, à La Bostonnais, où il a pu échanger avec des aînés de la nation atikamekw afin d’en apprendre davantage sur les méthodes de cuisson et de cueillette traditionnelles et a aussi visité Akua Nature, une entreprise autochtone.

La Traite propose dès maintenant, en plus d’un menu à la carte, une formule table d’hôte de trois, quatre ou cinq services mettant à l’honneur des produits comme le sanglier, le loup marin, le flétan, l’omble chevalier, les champignons forestiers, les fruits sauvages, tels l’argousier et le myrte, puis les infusions boréales.

5, place de la Rencontre, Wendake