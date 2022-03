La faste période du temps des sucres est commencée et nombre d’érablières, de restaurants et d’évènements proposent des menus sur le thème du sirop d’érable. Voici nos suggestions.

Iris Gagnon-Paradis La Presse

Labonté de la pomme

Les sucres, c’est du sérieux chez Labonté de la pomme, une entreprise familiale, à la fois verger et érablière, située à Oka. L’endroit reçoit les clients dans sa rustique et charmante cabane jusqu’au 24 avril avec d’alléchantes propositions gourmandes : menus gastronomique ou traditionnel, avec options végés, tous très copieux. On digère ensuite en se promenant dans les sentiers pédestres ou en s’initiant, lorsque la température le permet, à l’autocueillette d’eau d’érable. Options de menu sur le pouce ou à emporter.

Cabane Panache

PHOTO CAROLINE PERRON, FOURNIE PAR CABANE PANACHE Cabane Panache

Le populaire évènement propose cette année une édition réduite « P’tit shack », situation sanitaire oblige. Les 19 et 20 mars, en plus d’un stand de tire sur neige en collaboration avec le Sucrier Urbain, rue Wellington (devant l’église), on pourra se rendre dans une quinzaine de restaurants participants (Restaurant Rita, Archway Bar Santé, Bar Social, Janine Café, Kwizinn) pour déguster des mets et des cocktails créés pour l’occasion.

Rosélys

PHOTO FOURNIE PAR LE ROSÉLYS Rosélys

Le restaurant du Fairmont Le Reine Elizabeth offre un brunch de cabane à sucre urbaine dans lequel des versions gastronomiques des recettes traditionnelles d’ici sont à l’honneur. Cromesquis d’épaule de porc braisé à la stout, fèves au lard au sirop de bouleau, terrine de porc et foie gras avec ketchup aux fruits maison figurent notamment à l’alléchant menu de trois services concocté par le chef Edgar Trudeau-Ferrin. Tous les dimanches, jusqu’au 10 avril, version végé offerte et prix réduit pour les enfants.

La Cabane du coureur

PHOTO FOURNIE PAR LA CABANE DU COUREUR La Cabane du coureur

C’est à la maison qu’on pourra se régaler cette année du menu imaginé par le chef Jean-Sébastien Giguère à l’érablière située à Saint-Marc-sur-Richelieu. Les boîtes prêtes à assembler combleront les envies les plus gourmandes avec trois menus différents : La totale, La classique ou La 100 % végane. Des plats inventifs comme des buns au canard confit, une tarte à l’oignon, au bacon et à l’érable, des crêpes frites ou un beigne géant avec « cheesecake » au beurre d’érable sont de la partie.

Attelier Archibald

PHOTO FOURNIE PAR LAURENT GODBOUT Attelier Archibald

Situé à Granby, le projet du chef Laurent Godbout se transforme, l’espace d’une journée seulement, en cabane à sucre, le 27 mars. Les clients sont attendus, dès 11 h, avec un menu décliné autour de l’érable : pancake au saumon fumé, œuf parfait et caviar, macaron de foie gras, tatin au jambon… Un menu spécial pour les enfants est aussi offert.

Mesón

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DU MESÓN Mesón

La chef Marie-Fleur St-Pierre propose une cabane à sucre à l’espagnole, les 26 et 27 mars. C’est en formule brunch qu’on pourra remplir sa panse de délices comme des crêpes au jambon et manchego, du porc à la « braz », du gravlax de truite avec gelée à l’érable ou encore des pan con tomate au boudin.

Restaurant L’Ardoise

PHOTO FOURNIE PAR LUC LAPLANTE Restaurant L’Ardoise

À l’établissement de Sainte-Thérèse, un menu cabane sera en vedette les 20 et 27 mars, ainsi que le 3 avril, pour le brunch. En plus des fameux « trottoirs » aux pommes et à l’érable, des beignets et d’autres gourmandises, le chef-propriétaire Luc Laplante promet au menu des plats roboratifs comme les bonbons au foie gras, les gaufres au poulet, le jerk de canard, les saucisses Gaspor en croûte et une poutine de pommes de terre rattes, jambon sur l’os, fromage Oka et pommes.