À la suite de notre appel à tous, vous avez été nombreux à nous écrire à propos de votre restaurant favori, vantant ses plats délicieux et ses propriétaires dévoués. Voici quelques témoignages choisis pour vous ouvrir l’appétit.

Iris Gagnon-Paradis La Presse

La Maison Curry (Montréal)

La meilleure cuisine indienne, selon moi ! Même si c’est loin de ma résidence, j’étais une cliente très assidue avant la pandémie. C’était près de mon ancien lieu de travail, et j’y allais avec un collègue au moins une fois par semaine. Ils ne nous demandaient même plus ce qu’on voulait : agneau au cari, avec parfois la soupe dahl, et à deux on prenait un riz et un naan… avec la petite bière indienne. Puis la pandémie est arrivée et mon poste a été aboli. Je demeure dans Montréal-Nord, donc pas à côté. Une fois, avec mon collègue, on a décidé d’aller chercher du take-out. Je suis partie de Montréal-Nord, lui de Pointe-aux-Trembles. La première fois, la dame était presque en larmes ! Chaque fois que j’y suis retournée, j’étais toujours excitée, comme si j’allais voir de la famille. »

Sylvie Lemay

Restaurant moa moa (Montréal)

Pour un repas réconfortant, délicieux et sans flafla, rien de mieux que le poulet frit du restaurant coréen moa moa, rue Wellington, à Verdun. Si vous avez la chance d’aller chercher votre repas en personne, vous pourrez rencontrer les adorables propriétaires des lieux. Et qui sait, peut-être vous laisserez-vous tenter par l’une de leurs succulentes spécialités coréennes. De quoi vous faire voyager dans le confort et la sécurité de votre foyer !

Julie Bergeron

Danny Dan Pizza (Saint-Lambert)

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, ARCHIVES LA PRESSE Après une brève pause, les pizza pans de Danny St-Pierre sont de retour à Saint-Lambert.

Je veux encourager les restaurants, car je ne peux me passer d’eux, pandémie ou non pandémie. Les restaurants sont témoins de nos petites et grandes joies : il y a toujours une raison de partager un bon moment : une fête, un moment entre amis, un « baby shower », etc. Le restaurant qui me comble en pandémie est celui de Danny St-Pierre. Les pizza pan sont incroyables ! Malheureusement, la succursale de Saint-Lambert est fermée. SVP petit Jésus, faites qu’elle ouvre de nouveau… Je serai sage toute l’année à venir ! Promis.

Julie Vincent

NDLR : La prière de Mme Vincent a été entendue, car Danny Pan Pizza Saint-Lambert a rouvert quelque temps après la réception de ce courriel.

Mojito & Margarita (Montréal)

C’est divin et ça nous fait voyager en plein hiver. De plus, c’est plus qu’abordable et ça plaît autant aux grands qu’aux petits.

Joliane Pilon

Fusion Zen et Le Black Forest (Laval)

Nous avons régulièrement commandé des repas à apporter lors des fermetures de salles de restaurants. Comme nous restons à Sainte-Rose, nous choisissons d’encourager les restaurants du Vieux Sainte-Rose, car nous les aimons beaucoup et voulons encourager les restaurants locaux. Les deux principaux sont Fusion Zen et Le Black Forest. Deux excellents restaurants qui ont su s’adapter et qui ne nous ont jamais déçus.

Sylvie Biron

Chez Cheval (Mont-Saint-Hilaire)

PHOTO ALAIN ROBERGE, ARCHIVES LA PRESSE Chez Cheval, restaurant de Louis-François Marcotte et de Patricia Paquin, à Mont-Saint-Hilaire

Nous allons très souvent au resto Chez Cheval, à Mont-Saint-Hilaire, qui est à un jet de pierre de notre résidence. Louis-François Marcotte a embauché, dès la première fermeture des restaurants, une cheffe du Club Chasse et Pêche, donc pas besoin de vous faire un dessin pour le reste. Le menu est simple, la nourriture, impeccable, et ce, toujours avec le sourire lorsqu’on nous accueille au resto. Le menu change au fil des saisons, ce qui offre l’avantage de toujours y retourner sans se répéter.

Frédéric Ouellet

Domaine Jolivent (Lac-Brome)

Depuis le début de l’été dernier, nous faisons provision à la boutique du Domaine Jolivent, à Lac-Brome. Plats fins et délicieux. Des tourtes délicieuses, des plats sous vide raffinés à réchauffer et une offre de plats asiatiques comme la soupe wonton qui est d’une délicatesse — la propriétaire est d’origine vietnamienne. Des produits locaux y sont aussi vendus. Qualité très constante et vraiment bon !

Benoit Cartier

Baumier (Piedmont)

PHOTO DAVID BOILY, ARCHIVES LA PRESSE Le bar à vin Baumier, à Piedmont

Nous demeurons dans les Laurentides et notre resto préféré est le bar à vin Baumier, à Piedmont (juste à la limite de Saint-Sauveur). Baumier offre un menu pour deux intéressant même pour les gens de la région de Montréal qui voudraient ramasser un bon souper après une journée de plein air dans notre belle région.

Line Rousseau

La croisée des chemins (Chambly)

Depuis le début de la pandémie, nous avons fait préparer des plats à emporter du restaurant La croisée des chemins, à Chambly. Ils font un excellent burger et un tartare de saumon avec frites. Tout est délicieux ! Je leur lève mon chapeau.

Francine Robert

Trattoria Mario (Montréal)

Nous avons continué à soutenir le restaurant de notre quartier : Trattoria Mario, dans Notre-Dame-de-Grâce. Cuisine italienne familiale, excellent rapport qualité/prix, et la pizza de Mario, un délice ! Un coup de cœur pour nous depuis plusieurs années.

Francine Sarault

Elsdale (Montréal)

Pour moi, un bon repas à emporter, bien fait, succulent et avec des produits de saison et de promiscuité, c’est le Elsdale, rue Beaubien, tout en face du cinéma. De plus, vous pouvez vous procurer un excellent vin d’importateurs privés.

Roselyne C. Fenech

Rustiek (Gatineau)

J’encourage les restaurants, surtout le Rustiek, à Gatineau, car les plats sont surprenants et surtout toujours exquis. La suggestion de vin, bière ou cidre accompagnant les plats est toujours une découverte agréable. Allez-y, encouragez ce fleuron de la cuisine québécoise !

Thérèse Villeneuve