C’est à l’époque où ils travaillaient tous deux pour le groupe A5, à Montréal, que Dominic Tougas et Jason Thivierge sont devenus amis. Déjà, ils avaient commencé à rêver d’ouvrir, un jour, leur pizzéria.

Iris Gagnon-Paradis La Presse

Puis, Dominic est retourné dans ses Laurentides natales et a ouvert, avec sa conjointe Marie-Michèle Desmarchais et d’autres partenaires, le restaurant L’Épicurieux, à Val-David. Jason, lui, s’est promené dans plusieurs cuisines de Montréal pour finalement aboutir à l’île d’Anticosti, où il a rencontré Ève Lapierre — le couple attend aujourd’hui son premier enfant.

Pendant tout ce temps, Dominic n’avait pas oublié ses pizzas. « Après deux ans, L’Épicurieux roulait, c’était stable, j’avais envie de lancer un autre projet…. un des 28 projets que j’ai dans la tête ! », lance en riant le père de deux enfants. Mais les recherches dans la région s’avèrent infructueuses. Jusqu’à ce que, par un beau jour d’octobre, le restaurateur passe devant un local à louer, dans le charmant village de Saint-Adolph-d’Howard, qui abritait auparavant Gios — le seul resto du village, qui avait fermé ses portes. Cette fois était la bonne.

PHOTO PHILIPPE BOIVIN, COLLABORATION SPÉCIALE Quelques entrées figurent au menu, dont la salade Lupi aux légumes rôtis, aux noix et au reggiano et les polpettes de viande.

PHOTO PHILIPPE BOIVIN, COLLABORATION SPÉCIALE Les minicannolis combleront les dents sucrées !

PHOTO PHILIPPE BOIVIN, COLLABORATION SPÉCIALE L’équipe derrière Pizzéria Lupi : Dominic Tougas et sa partenaire Marie-Michèle Desmarchais (L’Épicurieux), le chef Jason Thivierge et Ève Lapierre

PHOTO PHILIPPE BOIVIN, COLLABORATION SPÉCIALE Jason Thivierge compte plusieurs années d’expérience en cuisine. Il rêvait depuis longtemps d’ouvrir une pizzéria.

PHOTO PHILIPPE BOIVIN, COLLABORATION SPÉCIALE L’équipe a complètement retapé ce local qui accueillait autrefois le restaurant Gios.

PHOTO PHILIPPE BOIVIN, COLLABORATION SPÉCIALE Le nom de la pizzéria signifie « loup » en italien.











Après trois mois intensifs de rénovations, et beaucoup de jus de bras, le local était fin prêt à accueillir une très enthousiaste clientèle, à la mi-février. « La première soirée, on a été sold out en une heure et demie. On a fait 70 pizzas. Le lendemain, on a augmenté à 85, puis 150 rendus à la fin de la semaine ! », raconte Jason. Inspirées de la tradition napolitaine, les pizzas sont offertes dans diverses variétés : marguerita, pepperoni, légumes rôtis, puis Hawaii et funghi (nos préférées). Pour compléter, on commande des polpettes ou la très réussie salade de légumes rôtis, tout en texture et en contraste de parfums. En finale sucrée, un « Tira Mitsou » en pot (il faut bien rigoler un peu) ou des minicannolis croustillants, qui sont engloutis aussitôt. Le menu sera bonifié au fil du temps, avec sans doute un volet crème glacée pour la belle saison.

La carte à boire (à venir une fois le permis d’alcool obtenu, d’ici quelques semaines) sera courte, mais alléchante : des bières de la région (dont Camp de Base, située aussi à Saint-Adolph) ainsi que des vins nature et de soif à prix raisonnables, afin que tous les résidants du coin puissent profiter de leur resto de village, peu importe leur budget. Village qui est en pleine effervescence, avec la réouverture récente de l’école primaire et la construction prochaine d’une bibliothèque et d’un centre culturel, juste à côté de Lupi.

Et ce joli nom, d’ailleurs, d’où vient-il ? « On ouvre une pizzéria de style italien, mais on n’est pas italiens ! On était un peu mal à l’aise d’utiliser un nom emblématique italien, on voulait que ça reste simple, convivial, le fun. Notre fils, on l’appelle “notre petit loup”. On s’est rendu compte que l’animal emblématique de l’Italie, c’était le loup », détaille Marie-Michèle. Et loups, en italien, s’écrit « lupi ». Une bien belle meute à découvrir au cœur des Laurentides !

1985, chemin du Village, Saint-Adolphe d’Howard