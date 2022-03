Amoureux des saveurs grecques, vous devez absolument visiter le nouveau comptoir Kouzina Niata, installé au cœur du Mile End, rue Saint-Viateur Ouest.

Iris Gagnon-Paradis La Presse

Les propriétaires et amis Angelis Sarbanis et Lambros Tsalamangas ont voulu proposer ici le goût authentique de mets de leur pays d’origine, réalisés dans les règles de l’art, avec beaucoup de minutie. Un exemple probant : la pâte phyllo des feuilletés spanakopita (épinard et feta grecque), tiropita (feta grecque, ricotta et graviera) ou kotopita (poulet, bacon fumé, poivrons, champignons et fromage graviera) est faite maison, à partir de farine locale biologique, une rareté. Et croyez-nous, ça paraît : voilà sans aucun doute les meilleures spanakopitas que nous avons goûtées dans notre vie !

PHOTO PHILIPPE BOIVIN, COLLABORATION SPÉCIALE Angelis Sarbanis et Lambros Tsalamangas, amis et fondateurs du Kouzina Niata

PHOTO PHILIPPE BOIVIN, COLLABORATION SPÉCIALE Un comptoir permet de faire le plein de délices grecs, tous faits maison : baklavas, moussaka, feuilles de vigne farcies, olives, tzatziki…

PHOTO PHILIPPE BOIVIN, COLLABORATION SPÉCIALE La moussaka est un pur délice.

PHOTO PHILIPPE BOIVIN, COLLABORATION SPÉCIALE Pour les propriétaires, s’installer dans le Mile End allait de soi.

PHOTO PHILIPPE BOIVIN, COLLABORATION SPÉCIALE Un petit coin épicerie permet de faire le plein de produits grecs importés : olives, miel de Crête, huile d'olive importée par la maison, confitures…









Pour les deux restaurateurs, il était évident que leur projet – qui porte le nom du village d’où la famille de M. Sarbanis est originaire, dans la région du Péloponnèse – s’installerait dans le Mile End : les grands-parents de M. Sarbanis se sont installés avenue de l’Esplanade, lorsqu’ils sont arrivés au Canada, tandis que le père de M. Tsalamangos détenait un garage rue Clark. Le design du petit local, lumineux, a d’ailleurs été pensé par Zébulon Perron, résidant du quartier. Les plats proposés sur place sont tous inspirés de recettes familiales authentiques. En plus des feuilletés, qu’on peut commander chauds ou froids au comptoir, ainsi que quelques autres plats du jour (salade grecque, moussaka), un comptoir réfrigéré accueille de nombreux délices : briam (légumes rôtis dans l’huile d’olive), baklavas, taramosalata (aérienne tartinade réalisée à partir d’œufs de carpe), gigantes plaki (salade de légumineuses en sauce tomatée), feuilles de vigne farcies et, bien évidemment, des olives et de la feta grecques. Un petit coin épicerie regorge de produits fins importés du pays : miel de Crête, huile d’olive importée par l’entreprise, tartinade de figues fraîches. Ah oui, et on peut aussi attraper un bon espresso ou latté sur le pouce. Que demander de plus ?

221, rue Saint-Viateur Ouest, Montréal