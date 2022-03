Si vous passez devant le local du Stellina, rue Saint-Jacques dans le Vieux-Montréal, vous ne le remarquerez peut-être pas, et c’est voulu ainsi.

Iris Gagnon-Paradis La Presse

Avec cette nouvelle adresse, les propriétaires – Massimo Lecas, Angelo Leone et Roberto Pesut du Groupe Fiorellino, ainsi que David Malka et le chef Jonathan Agnello – ont voulu créer un écrin intime, à l’abri du tumulte, sans enseigne. De la fenêtre teintée jaune du local qui jouxte le restaurant Monarque on peut voir les cuisiniers s’activer et fabriquer des pâtes fraîches, la spécialité de l’endroit. Ce n’est qu’une fois à l’intérieur que le local longiligne, aux murs de briques et banquettes invitantes, se dévoile. Le design, signé par les talentueux Gauley Brothers (Atwater Cocktail Club, Piatti Pizza, Ryu Griffintown, Fugazzi Mile End), est sobre et élégant.

Depuis son ouverture en novembre, Stellina remporte un franc succès. « Présentement, on est complet jusqu’à la fin de mars », dit Massimo Lecas. Le restaurateur, connu pour ses projets d’envergure – Buonanotte, Globe, Fiorellino – a voulu ici proposer un restaurant différent, avec moins de pieds carrés et moins de places assises. « On a eu beaucoup de succès par le passé avec nos autres concepts ; c’est la première fois qu’on s’aventure dans un petit restaurant de 60 places. On voyait la tendance des pâtes fraîches maison et on a voulu proposer notre vision du restaurant de pâtes, comme on l’a fait avec les pizzas au Fiorellino. On a aussi voulu aller rechercher des formes de pâtes qui ne sont pas habituelles. Absolument tout est fait à la main », ajoute-t-il.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE La carte de plats de pâtes fraîches, toutes faites maison, change souvent. Ici, des fazzoletti aux cèpes avec gremolata de noisette.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Le restaurateur Massimo Lecas et le chef Jonathan Agnello, copropriétaires du Stellina

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Dodus cappelletti fourrés au mascarpone, ricotta et tallegio, avec sauce au beurre, mosto cotto (réduction de moût de raisin) et jambon speck

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Le design de l’endroit est signé par Gauley Brothers.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Absolument toutes les pâtes au menu sont faites à la main.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Un raviole avec œuf coulant à l’intérieur, parsemé de truffe

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Le chef Jonathan Agnello prépare son crostone avec ricotta fouetté. 1 /7













Dans l’assiette, le chef Jonathan Agnello (Porchetta, Impasto, Osteria Venti) propose des plats de pâtes fraîches, toutes mitonnées sur place, dans un menu qui change souvent : fazzoletti aux cèpes avec gremolata de noisette, dodus cappelletti fourrés aux fromages mascarpone, ricotta et tallegio, avec sauce au beurre, mosto cotto (réduction de moût de raisin) et jambon speck... Les amateurs de cuisine italienne authentique y seront servis. À cela s’ajoute une sélection d’antipasti : fromage burrata et ses accompagnements de saison, crudo du moment ou crostone – un croûton garni de ricotta fouetté, servi avec une goûteuse caponata. Chaque soir, une quantité très limitée de « fiorentina » (bifteck à la florentine, spécialité de la Toscane) est proposée à l’ardoise. Une carte de vins, majoritairement en provenance d’Italie, et de cocktails classiques comme le spritz à la vénitienne ou des negronis en plusieurs variations, constitue l’offre à boire. Et évidemment, quelques dolcis sont proposés pour terminer le repas en beauté.

Ouvert du mardi au samedi.

410, rue Saint-Jacques, Montréal