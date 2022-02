Le volet gastronomique de Montréal en lumière nous permet (enfin !) de découvrir la cuisine de quelques chefs autochtones dont le travail ne nous est autrement pas très accessible, à Montréal.

Iris Gagnon-Paradis La Presse

Un des cinq jumelages qui intrigue le plus est celui de Maria-José de Frias, du restaurant Le Virunga, avec Lysanne O’Bomsawin, du traiteur Québénakis. Il se concrétisera les 25 et 26 février.

Les deux femmes ont commencé par dresser la liste des ingrédients communs à leurs deux cuisines, comme la courge, les haricots, les aliments fumés, le poisson. « La plus grosse différence, c’est les épices », fait remarquer Lysanne O’Bomsawin, jointe au téléphone la semaine dernière.

Le Virunga met de l’avant « les saveurs typiques de l’Afrique subsaharienne », tandis que Québénakis se spécialise en cuisine du terroir québécois et abénaquis.

L’autre jumelage qui promet d’être fort rassembleur et chaleureux se tient au Kamuy, où Paul Toussaint reçoit Shawn Adler, membre de la Première Nation du lac des Mille Lacs et chef propriétaire de The Flying Chestnut Kitchen, à Eugenia, et du Pow Wow Cafe, à Toronto. On annonce deux soirées bien uniques, les 24 et 25 février.

Quelques jours plus tôt (21 et 22 février), c’est le chef Maxime Lizotte, copropriétaire du restaurant L’Introuvable, en Beauce, et à la tête de Wigwam, chef à domicile, qui cuisine à l’État-Major. Et bien que le chef Martin Gagné soit reparti dans ses cuisines du Parlementaire, à Québec, son menu sera toujours servi à l’ITHQ, du 22 au 26 février.