Il est déjà possible de réserver pour divers évènements de Montréal en lumière. Voici quelques suggestions pour profiter de son volet gourmand.

Iris Gagnon-Paradis La Presse

Les forfaits « Couette et gastronomie » sont une façon intéressante — et délicieuse ! — de découvrir des établissements hôteliers de la métropole et leurs restaurants, en salle ou en chambre. Une dizaine d’hôtels participent (Boxotel et État-Major, Hôtel Nelligan et bar à vin Nelli, Germain Montréal et Le Boulevardier, entres autres). Ouvert l’été dernier, le DoubleTree by Hilton, situé dans l’édifice du Complexe Desjardins, en plein cœur de la place des Festivals, offre un forfait nuitée et repas quatre services à son restaurant Bivouac, qui se spécialise dans la cuisine boréale contemporaine et dont le design est signé par Zébulon Perron. Notons qu’il est aussi possible de profiter uniquement de l’expérience gastronomique durant toute la durée du festival.

Situé dans l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie, Beaufort Bistro organise de son côté un ultime évènement entre les murs de son restaurant situé rue Saint-Zotique, avant le déménagement annoncé sur la Plaza Saint-Hubert. Au programme, un menu dégustation six services mettant en vedette des aliments du Québec, avec vins et cidres québécois à l’honneur (du 17 au 27 février).

Le temps des sucres s’en vient, lentement mais sûrement. Pour lancer la saison, le restaurant Renoir et son chef Olivier Perret y vont d’un brunch dominical autour de l’érable, décliné en trois services, les 20 et 27 février ainsi que le 6 mars. Les festivaliers pourront aussi profiter du brunch à la Maison Boulud du Ritz-Carlton Montréal et au Rosélys, restaurant du Fairmont Le Reine Elizabeth, la fin de semaine du 26 février.