Montréal en lumière, plus nordique et local que jamais

En novembre, l’organisation de Montréal en lumière a annoncé avec enthousiasme le volet gastronomique de sa 23e présentation. « Enfin de retour au resto ! », titrions-nous à ce moment, sans savoir que l’arrivée de la cinquième vague viendrait tout chambouler.

Iris Gagnon-Paradis La Presse

Depuis le retour des Fêtes, l’équipe du festival a revu une grande partie de la programmation et fait des choix déchirants.

Il n’y aura donc pas de chefs internationaux invités cette année, un pari qui aurait été « trop risqué » dans les circonstances, explique Julie Martel, responsable de la programmation gastronomique. Les Circuits gourmands en collaboration avec Tastet ainsi que l’évènement Du film à la table avec le Studio Ghibli ont aussi été annulés.

Le Quartier gourmand, qui devait s’installer dans le hall de la Place des Arts, sera de son côté remplacé par une série de six capsules web dans lesquelles le chef Jérémie Jean-Baptiste présentera la façon de cuisiner six produits locaux comme le mélilot ou l’agastache fenouil.

Le volet consacré à la cuisine autochtone sera moins important que prévu, mais ce n’est que partie remise pour l’année prochaine, promet-on. Le thème de la nordicité, qui sous-tendait cette présentation, demeure d’actualité et plusieurs établissements le mettront à l’honneur sur leur carte. « Avec la présence de chefs locaux uniquement, le fameux thème de la nordicité est sublimé », remarque Mme Martel. En tout, il reste une vingtaine de Bonnes Tables Air France qui participent au festival cette année.

Parmi les évènements en lien avec la cuisine nordique, notons la présence du chef innu Sylvestre Hervieux-Pinette au restaurant H3, le 18 février. Celui-ci s’inspire de ses origines autochtones et de certaines techniques de cuisine ancestrales pour proposer des menus gastronomiques avec son service de chef à domicile Opus private chef.

Au Kitchen Galerie, un menu aux saveurs boréales de neuf services sera servi pour un soir seulement, le 23 février. Au magnifique Bar George, le chef Kevin Ramasawmy proposera en collaboration avec le chef invité Nick Lui (DaiLo à Toronto) un menu dégustation qu’on promet authentique autour de la cuisine nordique (17 et 18 février).

Le chef Dominic Labelle, qui s’est fait connaître l’été dernier avec sa table champêtre Parcelles, à Austin, visitera l’Auberge Saint-Gabriel pour deux soirées (17 et 18 février). On sera aussi fort curieux de voir ce que mitonneront le chef Simon Mathys et ses invités, la gang des Faux-Bergers à Baie-Saint-Paul, au restaurant Mastard, les 24 et 25 février.