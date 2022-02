Pour le Lloyd, la boîte Sid Lee Architecture a misé sur un design contemporain et feutré, un éclairage vaporeux et des lignes rondes.

L’été dernier, l’hôtel Marriott Château Champlain a fait d’une pierre deux coups en remettant à neuf ses chambres et son restaurant, rebaptisé Lloyd. Le public est invité à découvrir son look rafraîchi et sa nouvelle carte à l’occasion du festival Montréal en lumière.

Léa Carrier La Presse

Aux commandes des fourneaux, Kevin Mougin débarque tout droit de la Polynésie française. Né en Bretagne, le chef exécutif a commencé dans les cuisines du sud de la France avant de s’envoler pour les archipels d’Océanie, où il a élaboré le menu de plusieurs grands hôtels. Pourquoi quitter leurs décors paradisiaques pour l’hiver québécois ? « En Polynésie, on importait beaucoup. Le Québec est riche en produits frais », répond le chef, qui a toujours rêvé de travailler en Amérique.

Du plat de croûte aux champignons, une recette inspirée de son oncle (notre coup de cœur), au poulpe sur gril, ses pérégrinations lui ont inspiré ce menu gastronomique qui marie les produits locaux et les saveurs tropicales. La carte des desserts est signée Sylvain Vivier, jeune pâtissier français à la créativité débordante.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Un plat de magret de canard, pommes de terre fondantes au safran, asperges vertes, champignons, sauce moutarde et canneberges

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Le public est invité à découvrir le look rafraîchi du Lloyd et sa nouvelle carte à l’occasion du festival Montréal en Lumière.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Le nouveau restaurant Lloyd est installé dans le Marriott Château Champlain.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Le chef exécutif Kevin Mougin et le chef pâtissier Sylvain Vivier

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Fondant intensément chocolat au miel de bleuet du Québec sur biscuit sans gluten à la courge, parfait glacé au cacao et au miel de bleuets et chips de courges 1 /5









Côté look, la boîte Sid Lee Architecture a misé sur un design contemporain et feutré, un éclairage vaporeux et des lignes rondes, tout en préservant l’identité visuelle de l’hôtel situé en plein cœur de Montréal. Les jolies alcôves coussinées, par exemple, sont un clin d’œil aux fenêtres en demi-lune emblématiques de la place, tandis que le nom Lloyd fait allusion à l’architecte Frank Lloyd Right, mentor de Roger D’Astous, qui a conçu l’hôtel en 1967.

Du 17 février au 5 mars, Lloyd proposera un souper quatre services à saveur nordique au coût de 80 $ dans le cadre du festival Montréal en Lumière. Il sera également possible de prendre un verre et de déguster des huîtres dans sa formule 5 à 7 au coût de 34,50 $ par personne. Les forfaits pourront être jumelés à une nuitée à tarif préférentiel pour découvrir les nouvelles chambres de l’hôtel.

1050, rue De La Gauchetière Ouest, Montréal