Le menu proposé par le chef Olivier Perret et le chef pâtissier Clément Tilly pour la Saint-Valentin devait d’abord prendre la forme d’une boîte gourmande pour la maison, que nous avons eu le plaisir de déguster récemment.

Iris Gagnon-Paradis La Presse

Mais avec la réouverture des salles à manger, l’équipe a fait un virage à 180 degrés en adaptant son élégante proposition pour les amoureux afin qu’elle soit servie en salle à manger.

Dans tous les cas, on ne se trompe pas en se fiant à l’expertise du restaurant Renoir, situé dans Le Sofitel, au centre-ville.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Les amoureux des produits de la mer sont servis avec ce duo de crevettes et de homard.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Pour ceux qui préfèrent rester les deux pieds sur terre, les short ribs de bœuf et cèpes braisés sont tout indiqués.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Un romantique cœur « velours » pour le dessert 1 /3





Les plats sont tout en finesse, aussi appétissants pour les yeux que délicieux en bouche. Après avoir patienté pour retourner au restaurant, voilà une parfaite occasion pour se gâter, avec ce menu cinq services comprenant de magnifiques bouchées apéritives — bouchée de foie gras et anguille fumée, pieuvre laquée à l’érable, croustillant de pomme de terre —, un choix d’entrée (foie gras torchon ou huîtres Rockefeller) et, comme plat de résistance, une option terre (short ribs de bœuf et cèpes braisés) ou mer (duo de crevettes d’Argentine et homard).

Après le plateau de fromages fins, la finale sucrée fera fondre les cœurs, littéralement, avec son cœur de velours aux bleuets, citron vert et sa mousse légère de fromage blanc, déposé sur un sablé croustillant. 190 $ pour deux personnes.

1155, rue Sherbrooke Ouest, Montréal