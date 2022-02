Chose promise, chose due : le groupe Signé Toqué poursuit l’expansion de ses Brasseries T ! avec l’annonce d’une ouverture prochaine sur la Rive-Nord, dès l’automne prochain.

Iris Gagnon-Paradis La Presse

La petite sœur du restaurant Toqué ! s’installera au rez-de-chaussée du nouvel immeuble à bureaux BST2, un projet six étages sur le boulevard Curé-Labelle à Sainte-Thérèse, dont l’ouverture est prévue pour novembre 2022.

Le chef Normand Laprise et sa partenaire Christine Lamarche avaient déjà exprimé par le passé leur volonté de multiplier les adresses de cette enseigne qui propose des classiques de style brasserie française, comme des charcuteries maison, des tartares, de la côte de bœuf vieillie maison, etc., le tout, en conservant la philosophie du réputé chef, soit l’utilisation de produits de saison, locaux et traçables.

Avec la fermeture définitive du restaurant de la place des Festivals, la Brasserie T ! compte actuellement une seule adresse, dans le Quartier Dix30 à Brossard. Le groupe Signé Toqué opère également, en plus de leur restaurant gastronomique Toqué !, le Beau Mont et son comptoir-épicerie dans le Mile-Ex, ainsi que le comptoir Burger T !, au Time Out Market Montréal, situé dans le Centre Eaton.