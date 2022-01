Baron BBQ

Le succès fou de la tourtine

(Saint-Ambroise) À l’approche des Fêtes l’an dernier, la file d’attente s’étirait longuement devant le Baron BBQ, avant même l’ouverture. Nourri par le bouche-à-oreille et une grande couverture médiatique, l’engouement pour la tourtine était tel que les propriétaires de ce jeune restaurant, situé dans un village paisible du Saguenay, ont dû barricader les fenêtres de leur établissement. Un an plus tard, la demande ne faiblit pas.