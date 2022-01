Gia vin & grill, dernier-né de l’équipe de Nora Gray et d’Elena/Club social PS, a pu ouvrir sa salle pendant deux belles semaines festives, juste avant Noël. Maintenant, le grand espace tout neuf sert de caviste d’exception, de café et de comptoir à emporter.

Ève Dumas La Presse

« Quand est venu le temps de créer le menu, on s’est demandé : s’il fallait passer en take-out, est-ce qu’on pourrait le faire avec le menu qu’on a ? », raconte le copropriétaire Ryan Gray. Les autres établissements du petit groupe — Elena surtout — ont bien réussi au cours des deux dernières années grâce à leurs pizzas, leurs salades et leurs exceptionnels sandwichs à emporter.

Le restaurateur d’expérience est entouré de la chef Janice Tiefenbach et de son bras droit Willow Cardinal, du sommelier Lawrence Fiset, de la gérante Ellen Eamon, de la pâtissière émérite Michelle Marek, du maître d’hôtel Julio Mendy et de Kyle Crouch au bar, entre autres. C’est véritablement une équipe tout étoiles et tissée serré.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Gia est une grilladerie avec une carte des vins exceptionnelle.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE À gauche, le café, à droite, le vin !

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Les pommes de terre sont accompagnées d’un aïoli au yogourt.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Laitues, échalotes marinées et graines de tournesol composent cette salade à l’équilibre parfait.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Le chef de cuisine Willow Cardinal, la chef exécutive Janice Tiefenbach, le sommelier Lawrence Fiset, le restaurateur et sommelier Ryan Gray et la gérante Ellen Eamon sont tous partenaires au Gia, qui comprend d’autres associés. 1 /5









Nichée au creux de Saint-Henri, dans un ancien garage voisin de l’immeuble historique RCA, Gia est une grilladerie. La cuisine s’inspire de celle du centre de l’Italie, mais sans nécessairement en reproduire toutes les spécialités à la lettre. Le nom du restaurant vient du diminutif de Giovanna Tiezzi, copropriétaire du domaine toscan Pacina. C’est un lieu « magique » où Ryan Gray et son associé Marley Sniatowsky ont passé beaucoup de temps. Rappelons qu’Elena porte le nom de la patronne du vignoble La Stoppa, Mme Pantaleoni. Il n’y a pas à dire, les femmes du vin naturel les inspirent !

Le menu à emporter de la nouvelle adresse est fort simple : poulet de Cornouailles au charbon, juteux et bien relevé ; pommes de terre frites en quartiers ; croquettes de poisson ; salades ; pâtes au « ragoût » de canard ; et moelleuse torta au chocolat, entre autres. Il peut être commandé à la carte ou en formule pour deux ou quatre personnes (55 $ ou 100 $). En allant le cueillir, entre midi et 20 h, du mercredi au dimanche, on en profite pour acheter une bouteille de vin (à partir de 42 $) et pour repartir avec un excellent café. Le nouveau torréfacteur Café PS est d’ailleurs installé dans une pièce fermée au fond du restaurant et on ne peut trop vous recommander d’essayer les grains traités avec le plus grand soin.

Belle au repos et en plein jour, la salle à manger doit être un lieu bien spécial lorsqu’elle s’anime, au fond de sa rue sans issue. Souhaitons qu’on puisse s’y installer sous peu. En attendant, on en a un très bel aperçu en y passant tout simplement pour commander, recevoir et repartir cortado en main.

1025, rue Lenoir, Montréal