L’année a été éreintante et l’envie de cuisiner pour Noël ne vous enchante guère ? Parce que le temps des Fêtes, c’est aussi fait pour se reposer, voici des suggestions de traiteurs, de boîtes gourmandes et d’autres menus spécialement créés pour les célébrations, pour un Noël délicieux, sans lever le petit doigt… ou presque !

Iris Gagnon-Paradis La Presse

Le Renoir

Au restaurant Le Renoir, dans le chic hôtel Sofitel Montréal, le chef Olivier Perret et son équipe offrent plusieurs choix à ceux qui n’ont pas envie d’allumer leur four. La boutique en ligne permet notamment de commander le fameux pâté en croûte du chef, ou encore la bûche du chef pâtissier Clément Tilly. Pour ceux qui ont envie d’une sortie gastronomique, le menu quatre services L’Art de Noël, proposé en salle les 24 et 25 décembre, ravira les fines bouches (125 $ + 65 $ pour l’accord).

Menu Extra

PHOTO FOURNIE PAR MENU EXTRA Menu Extra

Lancé durant la pandémie, Menu Extra est désormais un réel incontournable du côté de l’offre gastronomique à emporter dans la métropole. Son festin de Noël, exceptionnel, n’y fait pas exception, alors qu’on se régale d’un de ses plats signatures, le phitivers (de cerf, avec farce de tourtière de gibier, option végé aussi offerte) avec comme accompagnements d’onctueuses pommes de terre, de la laitue d’hiver, du ketchup aux fruits et la bûche Forêt Noire (160 $ pour deux).

Huîtres & Caviar

PHOTO FOURNIE PAR HUÎTRES ET CAVIAR Huîtres & Caviar

Fort d’une expérience de 25 ans dans l’industrie alimentaire, et véritable passionné de produits de la mer, François-Xavier Dehédin, et l’entreprise Huîtres & Caviar, propose des produits d’exception. Offrez-vous la totale avec le luxueux duo signature de l’entreprise pour le temps des Fêtes, soit 25 huîtres Blue Label et 12 Red Label (d’Oyster Bay, situé à l’Île-du-Prince-Édouard), accompagnées de caviar de l’entreprise polonaise Antonius, de blinis et d’une cuillère en nacre (169 $).

À la table par Hanna

PHOTO FOURNIE PAR À LA TABLE BY HANNA À la table par Hanna

Les boîtes « grazing », vous connaissez ? Généreusement remplies de victuailles comme des fromages, des charcuteries, des noix, des fruits et d’autres douceurs, elles connaissent une popularité grandissante et font de jolis présents. À Montréal, une des pionnières est l’entreprise À la table par Hanna. Sa collection des Fêtes offre plusieurs possibilités de boîtes (brunch, dessert, etc.), à combiner avec les nouveaux produits de la section garde-manger, comme des sablés, du miel ou de la confiture de tomates césar, notre favorite (à partir de 38 $).

Chez Muffy

PHOTO FOURNIE PAR CHEZ MUFFY Chez Muffy

Du côté de la capitale, le restaurant de l’Auberge Saint-Antoine, Chez Muffy, a concocté un menu quatre services, proposé en cueillette seulement les 24 ou 31 décembre. Amuse-bouche de carpaccio de pétoncles, pâté en croûte, ballotine de pintade farcie de foie gras, crémeux de chocolat… Tout pour se faire un vrai festin durant les Fêtes (160 $ pour deux).

Vilains radis

PHOTO FOURNIE PAR VILAIN RADIS Vilains radis

En avril dernier, Victoria Savoie et Raphaël Buteau ont lancé Vilain Radis, un service de chef à domicile qui ravira à coup sûr vos invités (et vous !). Pour tout le mois de décembre (et aussi en janvier), le duo propose un menu inspiré de six services (coutellerie, couverts et verres inclus) : huître chaude, torchon de foie gras, céleri-rave laqué à l’ail noir, bœuf Wagyu, fromage Pont Blanc torché et dessert double composé de baba au rhum et sarrasin et pomme beurre noisette avec crème diplomate au mélilot (110 $ par personne).

Hoogan & Beaufort

PHOTO TIRÉE DU SITE DU HOOGAN ET BEAUFORT Hoogan & Beaufort

La boîte des Fêtes du Hoogan & Beaufort propose des classiques de la table du chef Marc-André Jetté, pour un repas qui sera à tout coup délicieux : focaccia au seigle grillé sur feu de bois et son beurre fouetté ; agnolotti à la ricotta de bufflonne et sa crème d’herbes ; filet de bœuf de l’Île-du-Prince-Édoucard farci au foie gras et ses gourmands accompagnements ; paris-brest et sa ganache au chocolat dulce en guise de finale sucrée (160 $ pour deux).

Roger Picnic

PHOTO FOURNIE PAR ROGER PICNIC Roger Picnic

Sur la Rive-Sud, le sympathique Roger Picnic a dévoilé son menu des Fêtes. La fameuse tourtière du village (25 $), qu’on promet la meilleure en ville, vous fera sans doute de l’œil, ou encore la boîte gourmande Le Noël à Roger et ses quatre services, dont des petits pains fourrés, une soupe nostalgie et de la joue de veau (95 $ pour deux). Aussi offerte en version végé (80 $ pour deux).

Le Jardin du Bedeau

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DU JARDIN DU BEDEAU Le Jardin du Bedeau

Il y a du très beau qui se passe à Kamouraska depuis que l’épicerie du village, Le Jardin du Bedeau, a été rachetée par la chef Marie-Fleur St-Pierre et Christian Bégin. Le Jardin du Bedeau propose un réjouissant Menu de Noël qui fera vibrer vos cordes nostalgiques avec une ribambelle de petits et de grands plats pour vous créer un mémorable buffet pour le réveillon : pain sandwich entier, ragoût de pattes, cipâte, cocktail de crevettes, œuf mimosa, desserts, sauces, confitures… C’est l’abondance ! Commandes par téléphone 72 heures à l’avance, et livraison à Québec le 23 décembre.