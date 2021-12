Elle n’a pas été facile, la pandémie, pour Le Cathcart, cette foire alimentaire, projet du groupe A5 Hospitality, qui avait ouvert en grande pompe en janvier 2020, pour fermer deux mois plus tard.

Iris Gagnon-Paradis La Presse

S’il y a eu une courte réouverture partielle des comptoirs l’été suivant, puis celle du restaurant éphémère Piazza Sociale dans le vaste Biergarten à l’automne 2020, ce n’est que depuis quelques mois que l’endroit, situé dans Place Ville Marie, reprend lentement vie avec la réouverture, qu’on espère voir durer cette fois, des salles à manger.

L’endroit compte actuellement sept comptoirs à emporter où commander sur le pouce (Dirty Greens, Pizza Del Fornaio, Chikin, Omnivore, Patzzi…), un café par l’équipe du Crew et la Brasserie Mirabel, seul restaurant offrant un service complet aux tables.

C’est le chef Nicholas Giambattisto (anciennement du Caffe Un Po’Di Piu, et qui a aussi travaillé plusieurs années au sein du groupe Joe Beef) qui est désormais chef exécutif du Cathcart et a imaginé la nouvelle carte du Mirabel, avec son sous-chef Kaï Borst.

Celui qui a du sang italien du côté paternel aime beaucoup travailler la bouffe traditionnelle de ce pays, faite dans les « règles de l’art », et propose un menu au haut degré de réconfort, très satisfaisant et bien exécuté : salade césar, soupe minestrone, pâtes carbonara et une excellente burrata avec rapinis, gremolata d’avelines et tomates rôties, entre autres.

Malgré son penchant italien, le chef préfère décrire l’endroit comme « montréalais », ce qui lui permet de ne pas avoir à se cantonner à une seule cuisine. « Et il y a beaucoup d’Italiens à Montréal ! », lance-t-il en riant.

Si le Mirabel a d’abord tenté d’ouvrir en soirée, la clientèle principale de l’endroit étant surtout les employés de Place Ville Marie, la brasserie a adopté depuis quelques semaines un horaire de jour, comme le reste du CathCart, soit du lundi au vendredi, de 11 h à 15 h (quelques comptoirs restent ouverts plus tard en soirée les jeudis et vendredis).

P. -S. : les jeudis apéros sont aussi de retour dans le Biergarten, avec DJ aux platines.

1, Place Ville Marie, Montréal