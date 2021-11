C’est cette semaine qu’a officiellement ouvert le Tiramisu, dans le tout nouveau Hampton & Homewood Suites par Hilton. Situé à l’angle du boulevard Saint-Laurent et de l’avenue Viger, dans le Quartier chinois, le restaurant risque de devenir rapidement un endroit couru, du matin à tard le soir.

Iris Gagnon-Paradis La Presse

Le concept du resto a été confié aux bonnes mains du Lucky Belly Group (Le Red Tiger, Le Blossom, Kamé, Ho Lee Chix, Thip Thip…) et le superbe design, au talentueux duo Ménard Dworking, qui s’est une fois de plus surpassé. Le résultat est absolument probant, avec plusieurs espaces invitants — le bar central sur deux paliers, qui offre une vue sur la cuisine et l’imposant four à pizza, la chaleureuse salle à manger, sans oublier le coin consacré au Caffè Misu, où on peut attraper un café (Café Saint-Henri) et une viennoiserie dès 8 h le matin. Avec la pandémie qui a bouleversé l’industrie, l’équipe a fait le choix judicieux de situer ce comptoir à l’entrée du restaurant, où on peut aussi venir commander pour emporter des pizzas et des pâtes, explique Dan Pham, fondateur du groupe.

PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, LA PRESSE Le nouvel hôtel Hampton par Hilton ouvre dans le Quartier chinois. Sur la photo : le restaurant de l’établissement, le Tiramisu.

PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, LA PRESSE Les pizzas sont, avec les pâtes, l’élément central du menu, comme la Mollusco avec palourdes, fior di latte, parmesan et roquette.

PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, LA PRESSE Le quatuor du Lucky Belly Group : Khan Chau, Patrick Ma, Dan Pham et Gabriel Huynh Lapointe

PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, LA PRESSE À l’entrée du restaurant, le Caffè Misu permet de commander café, matcha et viennoiserie sur le pouce.

PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, LA PRESSE Deux entrées au menu : les incontournables polpette et la salade tri colori.

PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, LA PRESSE Le bar central, sur deux paliers

PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, LA PRESSE Il n’y a pas que le tiramisu au menu pour les dents sucrées, mais aussi une pannacotta au soya blanc. 1 /7













Avec un nom pareil, on l’aura deviné, le Tiramisu se consacre à la cuisine italienne. Même si Dan Pham et ses partenaires, tous d’origine asiatique, exploitent plusieurs restaurants qui offrent les multiples déclinaisons de cette cuisine, il est vite devenu évident pour eux qu’il n’était pas nécessaire ni pertinent d’ajouter une autre offre du genre dans le Quartier chinois de Montréal, qui connaît actuellement un renouveau certain. « On ne voulait pas tirer les clients des restaurants alentours, on avait plutôt envie d’offrir un bel ajout au quartier », résume Dan.

Pour mener à bien ce projet, le groupe a fait appel aux services du chef de talent Chanthy Yen (Fieldstone, Touk, Parliament) qui a imaginé ce menu italien offrant quelques clins d’œil à la cuisine japonaise. « Italien de nature. Japonais par amour », énonce d’ailleurs le slogan de l’endroit. Ces touches ajoutent une pointe d’originalité à certains mets traditionnellement italiens : des arancini avec riz à sushi, une lasagne tonkotsu, sans oublier le tiramisu… avec du whisky japonais ! La pizza, quant à elle, est décrite comme à mi-chemin entre les styles napolitain et new-yorkais et est offerte en six déclinaisons — à accompagner de la sauce piquante habanero et yuzu maison.

Et le programme liquide dans tout ça ? La carte des cocktails, dont certains à base de saké, est signée par le Coldroom, une façon de faire connaître ce bar à cocktails du Vieux-Montréal aux nombreux clients de l’hôtel qui passeront par le restaurant ; la carte des vins, elle, fait une belle place aux classiques italiens, mais offre aussi quelques choix hors des sentiers battus, dont quelques vins nature. D’ailleurs, le Tiramisu ayant son permis de bar, il est possible de s’y rendre pour un verre seulement. Bon à savoir !

989, boulevard Saint-Laurent, Montréal