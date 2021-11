Dix ans, une pandémie de traversée et tant d’autres défis relevés, ça se fête en grand !

Iris Gagnon-Paradis La Presse

Pour souligner sa décennie d’existence, le restaurant du chef Martin Juneau, Pastaga, organise une soirée festive et un brin nostalgique en réunissant le 9 décembre l’équipe originale qui a ouvert le restaurant en 2011 : Fred Boucher (aujourd’hui chef aux Jardins de Métis), Isabelle Leroux (derrière Mlles Gâteaux), David Ward (importateur de bons jus chez Ward et Associés), Fred Authier (idéateur chez Avril Santé) et finalement Francis Duval qui, lui, fait toujours partie de l’équipe en tant que chef du Pastaga.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Le Pastaga est situé sur le boulevard Saint-Laurent.

Cet alignement étoile propose un menu qui revisite des classiques de l’établissement en plusieurs services : crudo de pétoncles et son consommé de coquillages avec spaghettis chou-rave ; pleurotes d’Hochelaga poêlés au jus truffé avec son crumble de peau de poulet et burrata (notre photo) ; pithivers de boudin maison ; poitrine de porcelet confite laquée à l’érable et son pancake de panais et chips de topinambour ; gâteau aux carottes façon pain perdu, compote d’ananas au rhum et caramel aux noix ; petits fours de Mlles Gâteaux.

Le tout accompagné, pour ceux qui désirent prendre l’accord, de très beaux jus, dont plusieurs surprises (pensez Pinard & Filles). Tout cela est proposé au coût de 100 $ (155 $ avec l’alcool). Notre conseil : réservez vite !

6389, boulevard Saint-Laurent, Montréal