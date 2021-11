Le café qu’on sert au Café Kuya provient des torréfacteurs locaux (Binocle et 94 Celsius) et aussi de Kapé, un torréfacteur de Vancouver qui s’approvisionne aux Philippines.

Ouvert au début de l’automne à Brossard, le Café Kuya ratisse déjà bien plus loin que la Rive-Sud. Merci à une belle visibilité sur les réseaux sociaux, mais merci surtout à ce qu’on y sert, dans la tasse comme dans l’assiette.

Pierre-Marc Durivage La Presse

Installé dans un petit centre commercial du boulevard Rome, le café sert non seulement des cafés torréfiés à Montréal par Binocle et à Saint-Hubert par 94 Celsius, mais aussi par Kapé, un torréfacteur de Vancouver qui s’approvisionne directement aux Philippines, pays d’origine des propriétaires, Philip Peñalosa et Jean-Noël Quilatan.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Toujours au menu du Café Kuya, le sandwich au lechon, garni d’ananas rôti et de couenne de porcelet de lait, déborde de saveur.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Les copropriétaires du Café Kuya, Jean-Noël Quilatan et Philip Penalosa, et, au centre, Dre Mejia, chef créateur des tartes et consultant.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Le Café Kuya s’est installé boulevard Rome à Brossard, dans un centre commercial où l’on trouve quelques restaurants bien connus des gens du coin, tel que Yazu Sushi.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Des siopao, petits pains fourrés cuits à la vapeur

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Le café devrait par ailleurs devenir un espace de diffusion pour la culture philippine — on songe aussi déjà à ouvrir quelques succursales de plus.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Le café sert non seulement des cafés torréfiés à Montréal par Binocle et à Saint-Hubert par 94 Celsius, mais aussi par Kapé, un torréfacteur de Vancouver qui s’approvisionne directement aux Philippines.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Jean-Noël s’occupe du café — il est devenu barista notamment au contact de Sébastian Recinos, propriétaire de Balam, importateur de café montréalais.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE 1 /8















« À Brossard, pour avoir un restaurant avec des places assises, il faut aménager une cuisine », nous explique Jean-Noël, qui a pris congé de son emploi d’enseignant d’éducation physique. « Je n’étais pas sûr au départ, ça nécessitait plus d’investissement, mais Phil aime cuisiner à la maison, c’est une passion pour lui, alors je lui ai dit go ! »

Jean-Noël s’occupe donc du café — il est devenu barista notamment au contact de Sébastian Recinos, propriétaire de Balam, importateur de café montréalais — pendant que Phil sert quelques délicieuses spécialités philippines comme des sandwichs au lechon (sandwichs à la couenne de porc assaisonnée) ou des siopao (petits pains fourrés cuits à la vapeur). C’est sans compter sur les incroyables tartes buko et maja blanca de Dre Mejia, un ami philippin qui travaillait jusqu’à tout récemment chez Helena et qui utilise les espaces de production du café pour faire ses desserts cochons, qu’il réserve en primeur au Kuya.

Dre agit aussi à titre de consultant pour Phil et Jean-Noël, on dit même qu’il pourrait devenir partenaire de l’aventure. Le café devrait par ailleurs devenir un espace de diffusion pour la culture philippine — on songe aussi déjà à ouvrir quelques succursales de plus. « On veut avoir du temps pour faire des ateliers, des dégustations, des soupers philippins, on veut pouvoir organiser des évènements ponctuels, exposer des artistes d’origine philippine, on veut faire partager notre culture », affirme Jean-Noël Quilatan. Voilà qui promet !

1200, boulevard Rome, Brossard