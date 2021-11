C’est en route vers Charlevoix, au début de l’automne, que nous avons fait la découverte impromptue du Café Apollo, nouvelle adresse à découvrir au cœur du « vieux » Saint-Anne-de-Beaupré, à un jet de pierre du magnifique Sanctuaire qui attire des visiteurs et pèlerins de partout dans le monde en temps normal.

Iris Gagnon-Paradis La Presse

Ce n’est pas un hasard si Gabrielle Pilotto et son conjoint, Matt Charland, ont décidé d’y ouvrir un café : la première a grandi dans le village et le second, passionné d’immobilier et réalisateur de métier, a déniché cet immeuble à vendre, avec local commercial au rez-de-chaussée, et y a vu là un grand potentiel, malgré le fait que la bâtisse avait besoin de beaucoup d’amour.

« Au départ, on ne tenait pas nécessairement à ouvrir un café, mais on aimait l’idée d’un café troisième vague ici, avec un style un peu plus recherché, bref d’ouvrir dans notre immeuble un commerce à notre image », explique Gabrielle.

L’ouverture du Café Apollo l’été dernier apporte du dynamisme à cette petite artère commerciale où on trouve surtout des boutiques de souvenirs et d’objets religieux, ouvertes seulement durant la période estivale. Cet ajout semble de bon augure pour la revitalisation en cours dans cette petite municipalité, avec la réfection du quai et un nouvel espace de promenade pour apprécier le bord du fleuve.

L’endroit est charmant, avec ses grandes portes de garage vitrées qui s’ouvrent par beau temps et invitent le soleil à l’intérieur. On y déguste du café de torréfacteurs locaux (Zab, Escape), des salades, des wraps, des boules d’énergie et d’autres douceurs. Fait non négligeable, une section caviste permet d’y faire le plein de quilles de jus nature et de bières de micro.

« On aime la bonne bouffe, le bon vin ; c’est fait sans prétention », explique celle qui dit que la réponse des clients a complètement « dépassé [ses] attentes ». « On semble nés sous une bonne étoile, le mot s’est passé rapidement », ajoute-t-elle en évoquant la possibilité de tenir des soirées après-ski l’hiver et parfois des petits évènements apéros dans l’endroit, normalement seulement ouvert de jour, comme ce 13 novembre, où assiettes d’antipasto, vin nature et bières québécoises seront de la partie (sur réservation seulement).

10 013, avenue Royale, Sainte-Anne-de-Beaupré