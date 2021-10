Restaurants

Brouillon : invitante première version

On ne cesse de le dire et de l’écrire depuis des années : la Plaza se transforme ! Cette fois-ci, on le sent bien. Et un espace comme Brouillon en est une preuve de plus. D’abord destiné à rendre l’agence Tux plus attrayante encore pour les potentiels employés et clients, le café-resto-buvette est aussi tout simplement… un café-resto-buvette, ouvert à tous et à toutes.