Le Colombus Café & Co s’est d’abord installé sur l’avenue du Mont-Royal, et compte désormais trois succursales.

L’aviez-vous remarqué ? Une nouvelle chaîne de cafés s’est installée à Montréal depuis quelques mois, et elle pousse à la vitesse grand V !

Silvia Galipeau La Presse

Après l’avenue du Mont-Royal et l’avenue du Parc, voilà que Columbus Café & Co (et son ourson emblématique) vient aussi de débarquer rue Sainte-Catherine, à deux pas de l’Université Concordia.

Et la marque promet aussi de faire plusieurs petits dans les prochaines années, visant pas moins de 80 points de vente d’ici 2025.

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE COLOMBUS CAFÉ & CO Le café vient d’un torréfacteur québécois.

Cultivant l’esprit du café français de quartier, mais inspirée par un séjour à New York de son fondateur, Philippe Bloch, cette franchise qui nous vient directement de l’Hexagone, où elle compte plus de 200 établissements (sans oublier une vingtaine de succursales à l’international, du Maroc au Qatar en passant par Tahiti), fait immanquablement penser à sa cousine américaine — Starbucks, pour ne pas la nommer — en un poil plus gourmand, assurément.

Outre les traditionnels cafés (le latte à la citrouille est à l’honneur ces jours-ci), on propose, côté salé, clubs, bols bouddha et croque-monsieur, et côté sucré, viennoiseries, gâteaux, et surtout des muffins faits sur place, sa spécialité.

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE COLOMBUS CAFÉ & CO Les muffins, gâterie signature de l’endroit

D’ailleurs, l’entreprise assure encourager l’approvisionnement local et fait affaire avec un torréfacteur québécois, FARO, pour produire son café. Visité par un petit matin d’octobre, on aime l’espace, vaste, aéré et franchement éclairé de l’adresse du Plateau, invitant les étudiants et autres télétravailleurs à venir y flâner, à toute heure de la journée. Ouvert de tôt à 19 h, tous les jours.