Nous vous l’avions annoncée au printemps dernier, la renaissance de Laurier BBQ, une institution qui a régalé plusieurs générations de familles montréalaises de 1936 à 2013. Si les dernières années d’existence ont été marquées par l’association ratée avec le chef Gordon Ramsay, c’est aujourd’hui une toute nouvelle équipe d’expérience, le groupe Parreira et son chef Franco Parreira, qui a repris les rênes du projet désormais installé depuis juillet dans un petit local de type comptoir, rue Saint-Viateur.

Iris Gagnon-Paradis La Presse

Ils ont travaillé d’arrache-pied au cours des derniers mois afin de reproduire le plus fidèlement possible les recettes originales de l’endroit, qui n’avaient pas été conservées. Consultations avec d’anciens cuisiniers, tests de recettes avec d’anciens clients, tout a été fait pour retrouver les goûts originaux, mais en adaptant le tout aux standards d’aujourd’hui — comprendre, faire les bouillons maison au lieu d’utiliser des concentrés, par exemple.

Comme le constate Maxime Tremblay, un des associés, l’ancienne clientèle est très attachée au Laurier BBQ et désire retrouver dans l’assiette les mêmes goûts et saveurs que dans ses souvenirs. Actualiser la marque sans la dénaturer est un grand défi. « On voulait faire plaisir aux gens, qui ont tellement de choses à nous raconter, qui nous apportent même des souvenirs, des anciens menus ! C’est une marque tellement chargée d’histoire. On a dû gérer beaucoup d’attentes et faire plusieurs ajustements dans les premières semaines. Mais je pense qu’on a réussi à ramener l’authenticité, la qualité. Juste la sauce brune, elle prend trois jours à faire ! », explique-t-il, ajoutant que le groupe aimerait bien ouvrir une autre adresse avec une salle à manger en bonne et due forme.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Kitsch à souhait, la salade-repas du Laurier BBQ comprend trois boules de salades (chou, patates, poulet), une poitrine de poulet, des légumes et un cornichon déposés sur une laitue iceberg. On nappe le tout de la fameuse vinaigrette Laurier !

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE C’est le groupe Parreira, mené par le chef Franco Parreira, qui a relancé le Laurier BBQ avec ses associés, dont Maxime Tremblay, qui a accueilli La Presse sur place.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Le Laurier BBQ est situé dans un local restreint à l’intersection des rues Saint-Viateur et Jeanne-Mance. Bientôt, on pourra s’attabler dans la petite salle à manger.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Les desserts sont extrêmement populaires au Laurier BBQ, particulièrement l’iconique gâteau moka !

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE À l’extérieur, on a installé une terrasse qui devrait bientôt s’agrémenter d’une œuvre murale sur le mur de briques adjacent.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Les clients ont beaucoup de souvenirs et anecdotes à raconter aux employés ; certains apportent même des souvenirs, comme ce napperon. 1 /6











Pour l’instant, on ne propose qu’une partie du menu original : toutes les déclinaisons de poulet (rôti, ailes, filet), sandwich BBQ, club, hot chicken, des desserts comme le moka et le gâteau aux carottes. L’équipe espère ramener d’autres classiques comme la soupe poulet et nouilles, le macaroni à la viande ou d’autres desserts très demandés comme la « choco-cream pie ». D’ailleurs, les desserts, qu’on peut commander en gâteau entier (à l’avance), sont extrêmement populaires, et représentent près de 30 % des ventes !

Le Laurier BBQ est ouvert tous les jours, de 11 h à 20 h. La livraison à vélo est offerte dans le secteur avec Chasseur Courrier (par la plateforme Koomi) ainsi qu’avec SkipTheDishes dans un périmètre plus élargi.

232, rue Saint-Viateur, Montréal