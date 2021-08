Avec cette nouvelle adresse dans Griffintown, en activité depuis la mi-juillet, le restaurant Ryú compte désormais trois emplacements dans la métropole (Peel et Westmount sont les autres).

Iris Gagnon-Paradis La Presse

Situé rue Richmond, le restaurant spécialisé en cuisine japonaise contemporaine épate avec son design signé par les talentueux Gauley Brothers ; murs noirs texturés qui contrastent avec les banquettes en velours d’un délicat rose doré, espace lounge feutré à l’arrière avec tables basses en marbre rouge, puis une jolie terrasse à l’abri des regards, entourée de plantes vertes et de végétaux.

Cette adresse est la seule à être dotée d’une cuisine « chaude » ; ainsi, à la carte habituelle, composée de plateaux de nigiri et sashimi (à essayer absolument !) et de plusieurs maki — des plus classiques aux signatures, plus éclatés, comme celui à la morue noire au miso – s’ajoutent plusieurs plats uniques à l’endroit comme le rouleau de crabe cuit au four, l’étonnante pizza au thon à la truffe, des dumplings moelleux ainsi que des oshizushi, savoureux sushis pressés et flambés.

PHOTO FOURNIE PAR RYÚ Le design, signé Gauley Brothers, incorpore des murs noirs texturés contrastant avec des banquettes en velours rose doré.

PHOTO FOURNIE PAR RYÚ L’espace ouvert du Ryú Griffintown peut accueillir jusqu’à 70 personnes à l’intérieur.

PHOTO FOURNIE PAR RYÚ La carte des cocktails est aussi fort alléchante.

PHOTO FOURNIE PAR RYÚ Les oshizushi, des sushis pressés et flambés, sont au menu du Ryú Griffintown. 1 /4







Les poissons et fruits de mer présentés — tous issus d’une pêche sauvage ou alors d’élevages responsables certifiés Ocean Wise — sont de qualité, d’une fraîcheur irréprochable et d’une délicatesse infinie.

La carte des cocktails est alléchante : essayez les « signatures » comme le Sishito Margarita ou le léger et floral Kyoto, avec gin, yuzu et hibiscus. Côté saké, c’est aussi très bien tourné, avec plusieurs découvertes abordables, et quelques cuvées d’exception pour les connaisseurs.

À découvrir, du mardi au samedi.

388, rue Richmond, Montréal