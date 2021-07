De passage dans les Cantons-de-l’Est cet été ? Encerclez Waterloo sur une carte lors de la planification de votre itinéraire. Non, la ville n’est peut-être pas reconnue comme un haut lieu de la gastronomie, mais un petit nouveau compte bien changer cette perception.

Iris Gagnon-Paradis La Presse

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE La guédille se décline de plusieurs façons chez Robin ; ici, elle est au poulet frit et kimchi.

Ouverte fin 2018, la brasserie Robin Bière Naturelle a commencé tout petit, avec une boutique et une salle de dégustation et, l’an dernier, une petite terrasse à l’avant du commerce où on pouvait s’arrêter déguster une des bières fermières affinées en tonneaux mettant à l’honneur les produits locaux et sauvages. Cet été, l’équipe, menée par les deux propriétaires et passionnés de bière, les frères Hugo et Mathieu Noiseux Boucher, voit plus grand. Grâce à l’arrivée du chef Simon Leblanc (Joséphine, Helena, Barefoot à Whistler), l’endroit a désormais une offre gourmande en bonne et due forme.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Hugo Noiseux Boucher a ouvert Robin Bière Naturelle avec son frère Mathieu en 2018, à Waterloo.

Le chef travaille à bord d’un camion de cuisine de rue qui s’est installé dans la cour arrière et où une jolie terrasse colorée a été aménagée. Le menu, invitant, se décline autour de la guédille, et s’éclate : aux crevettes, bien sûr, mais aussi au tartare de bœuf et aubergines marinées, ou encore au poulet frit ! Des petits plats de saison, axés sur les légumes, sont aussi affichés à l’ardoise. Avec une bière désaltérante à écumer, voilà un arrêt de choix pour passer un bon moment, du jeudi au dimanche.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Quelques bières au menu du Robin lors de notre passage, dont une avoine et miel de sarrasin, ou encore l’Achillée #5, faite avec du seigle caramélisé et des aromates forestiers comme des pousses de conifère et des fleurs d’achillée

6547, rue Foster, Waterloo