Restaurants

Marusan et Espadon s’installent chez Osmo

Osmo, cet espace un peu caché à l’angle des rues Clark et Sherbrooke, dans la Maison Notman, mérite d’être redécouvert et apprécié par le plus grand nombre. Heureusement, il revit grâce à un nouveau partenariat avec le restaurant japonais Marusan, qui a fermé son local du Vieux-Montréal. De plus, une grande terrasse a été aménagée côté Clark, pour accueillir l’équipe d’Espadon Pop-up pendant toute la belle saison.