Restaurants

Le Robin des Bois relocalisé au parc La Fontaine

Ayant été la proie des flammes lundi dernier, le Robin des Bois renaît de ses cendres en un claquement de doigts. L’organisme à but non lucratif poursuivra ses activités dans le chalet-restaurant du parc La Fontaine, et tiendra son camp de jour dès lundi.