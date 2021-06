Pas de doute, la crème glacée végétale fait des petits à Montréal, au plus grand bonheur des véganes, mais aussi de ceux qui sont intolérants au lactose.

Iris Gagnon-Paradis La Presse

Les propriétaires du café Larue & Fils, qui compte désormais trois enseignes à Montréal (Jarry, De Castelneau et Saint-Zotique Est), ajoutent à l’offre avec l’ouverture de La Royale, qui s’installe de façon éphémère dans tous leurs emplacements pour la saison chaude — on commande directement aux petites fenêtres aménagées pour l’occasion.

Ici, c’est le lait de coco qui est utilisé comme base dans la crème molle maison, au parfum de coco-vanille. Elle est fabriquée grâce à une machine par gravité (et non à pompe) qui permet, dit-on, une texture plus dense.

Si, lors de notre passage, la fermeté du produit laissait à désirer (un problème qui a été réglé depuis, nous assure-t-on), le goût et l’onctuosité étaient au rendez-vous.

On a dégusté un cornet façon « twist » avec le sorbet du moment, à l’orange (le fruit en vedette variera tout l’été — la rhubarbe est actuellement en vedette). Verdict : absolument délicieux ! Ouvert tous les jours, hormis lors des journées pluvieuses.