Le retour des beaux jours, le déconfinement, la réouverture des restaurants… Tout cela incite fortement à vouloir dénicher les plus belles terrasses en ville pour profiter enfin d’un peu de normalité et de soleil.

Iris Gagnon-Paradis La Presse

Après un long hiatus, la Société des arts technologiques (SAT) a rouvert ses deux espaces gourmands que sont le Labo culinaire et le Café de la SAT.

Situé au troisième étage, le premier bénéficie d’une des très belles terrasses de la métropole. Le chef Timothée Vielajus y propose, dans son nouveau menu inspiré de la mouvance « de la ferme à la table », une succession de petits plats à partager de qualité inégale, avons-nous remarqué au cours de notre passage.

Certains sont fort délicieux, d’autres à retravailler. La pâtissière Delphine Bordeleau propose entre autres des créations bien inspirées et épatantes, comme un gâteau rhubarbe et agastache dégusté sur place.

On s’y rend aussi pour le programme liquide, impeccable, axé sur les vins nature frais et abordables, avec quelques choix qui plairont aux amateurs de jus plus « funky », et des cocktails signature 100 % québécois très réussis, signés par le chef barman Étienne Cloutier-Mongeau.

En bas, avec sa terrasse donnant sur la place de la Paix, le Café de la SAT est un endroit où il fait bon s’arrêter « télétravailler » en sirotant un café glacé et en croquant dans un des sandwichs au menu.

1201, boulevard Saint-Laurent, Montréal