Les bonnes tables ne manquent peut-être pas dans la région, mais celle du Comptoir Espace Gourmand de Boucherville additionne les bonnes raisons non seulement pour l’essayer, mais pour y retourner souvent.

François Laramée, Initiative de journalisme local La Relève

Parce que c’est gourmand, parce que c’est bon, parce qu’on y retrouve des produits exceptionnels et aussi parce qu’en plus de bien y manger, on peut aussi en rapporter à la maison.

Aux fourneaux depuis neuf ans déjà, mais premier chef depuis un an, Kevin Lafrenière est heureux de partager sa passion pour une cuisine simple, mais bonne, de qualité et bien faite. Lui qui a roulé son tablier dans quelques grands établissements (Les Trois Tilleuls, le Manoir des Érables à Montmagny, le Mange-grenouille) a eu un coup de cœur pour le Comptoir Espace Gourmand en raison de l’orientation « respect-qualité-créativité » des propriétaires, mais aussi parce que l’entreprise permet une variété en termes de travail et de créativité.

Le menu du restaurant est vraiment varié et va de la joue de bœuf au macaroni au homard en passant par le ravioli de boudin ou le poulet basque sans oublier le sauté de veau aux olives ou la pintade aux figues. Mais on peut aussi retourner aux sources avec un pâté chinois revisité.

Une cuisine réinventée accessible, gourmande et moderne que l’on peut aussi accompagner de vin d’importation privée ce qui ne gâche rien au plaisir.

Oui Comptoir Espace Gourmand offre une bonne table, mais l’établissement, c’est également une charcuterie, un comptoir de prêt-à-manger, boîte à lunch, bouchées, mets personnalisés ainsi qu’un service de traiteur.

Encore là et comme c’est également le cas pour le menu du restaurant, l’équipe de Kevin Lafrenière se fait un point d’honneur d’offrir des produits fins, frais, mais surtout des produits qui valorisent les artisans de la région.

Que ce soit pour les viandes, les volailles, les fruits ou les légumes, la priorité va aux produits locaux et régionaux. Même le pain provient d’une boulangerie de Boucherville. Et plus le temps passe et plus la possibilité de s’approvisionner localement ou régionalement augmente ce qui permet au Comptoir Espace Gourmand de concocter des plats et des recettes aux accents et caractères uniques.

Son comptoir d’épicerie fine est une véritable cave d’Alibaba avec ses huiles, épices et ses fameux Faktals… Demandez… vous allez craquer. Et que dire des charcuteries maison dont le réputé boudin créole produit sur place qui a mérité un grand prix en 2019 ou encore le boudin tarte Tatin, un produit signature du Comptoir.

Et pour parvenir à offrir une telle qualité de produits et de service, il faut des gens passionnés qui se donnent complètement. Des gens comme Kévin Lafrenière, mais aussi comme les propriétaires du Comptoir Espace Gourmand, Suzie Philippe et Luc Larocque, qui n’hésitent pas eux non plus à mettre l’épaule à la roue et les mains à la pâte pour offrir le meilleur. Le Comptoir Espace Gourmand est ouvert tous les jours au 1052 Lionel-Daunais, suite 102.