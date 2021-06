Une fenêtre permet les commandes sur le pouce et on peut désormais s’attabler à la terrasse du Pontiac (il faut réserver !).

Les nostalgiques se souviennent encore des lendemains de veille à bruncher, mimosa à la main, ou des festifs apéros au vin rosé ou aux mojitos à la framboise sur la terrasse ensoleillée des Folies, institution montréalaise qui a fermé ses portes en 2019, après 20 ans de bons services.

Iris Gagnon-Paradis

La Presse

Bonne nouvelle : l’ambiance festive semble toujours au menu du Pontiac, car l’équipe qui s’installe dans ce quasi mythique local du Plateau Mont-Royal en connaît un bail sur l’art de faire la fête. Pierre Thibeault et Frédéric Martel sont copropriétaires de la Taverne Saint-Sacrament, Nicolas Rochette est propriétaire de l’animé restaurant Le Bungalow, alors que Maxime Rousseau est connu pour son pub West Shefford.

Le quatuor s’est joint au chef Danny St Pierre et a imaginé un endroit qui est à la fois café, lieu de brunch, bar et pizzéria. Car oui, les étonnantes « pan pizzas » du chef, qui s’est fait remarquer avec ses comptoirs Danny Dan Pizza (à Saint-Lambert et désormais dans Saint-Henri), sont au menu, mais pas que ça.

Le matin, on peut accompagner son latté d’un décadent sandwich déjeuner et d’un smoothie santé. Le jour et le soir, en plus des pizzas comme la « pizzaghetti » ou celle à la soupe à l’oignon (notre favorite !), on peut se régaler de sandwichs, salades et desserts maison. Un menu pour enfants est aussi offert, car l’endroit veut attirer les familles cool sur l’avenue. « La pizza sert de liant, mais comme j’ai aussi un pied dans le gastronomique, j’aimerais servir des petites entrées le fun, des produits de saison. On a un pied dans le Budweiser, et un pied dans le vin nature ! On ne veut pas se prendre au sérieux », détaille le chef. D’ailleurs, elle est très jolie, cette carte de vins d’importation privée à prix très doux imaginée par la sommelière Maya Cloutier.

Le Pontiac est ouvert tous les jours, dès 7 h. La terrasse fonctionne selon le principe du premier arrivé, premier servi, mais l’endroit prend les réservations pour l’ouverture de sa salle à manger, la semaine prochaine.

701, avenue du Mont-Royal Est