PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE

Tinc Set

On vous confie un secret : la nouvelle terrasse colorée du Tinc Set, dans Outremont, du même duo derrière Alma (le chef Juan Lopez Luna et sa compagne Lindsay Brennan), est l’un des rares endroits où on peut se présenter sans réservation. Parfait pour vos envies irrépressibles de bouffe catalane réconfortante, spécialité de l’endroit à la fois rôtisserie et caviste. Au menu : tapas, bocadillos, plats de légumes de saison et, le soir, poulet rôti et pieuvre sur charbon. Ouvert dès 11 h, du jeudi au dimanche.