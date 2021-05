Le restaurateur Mathieu Ménard (Le Blind Pig) ne s’est pas laissé abattre par la pandémie.

Iris Gagnon-Paradis

La Presse

Il a tenu durant quelques semaines, à la fin de 2020, le restaurant éphémère de cuisine thaïlandaise Bling Tiger dans son établissement du quartier Hochelaga, puis a lancé le Bar Minéral, bar à vin situé dans le Village, dont le design, signé Blanchette Architectes, a remporté le prix du plus beau bar du Canada selon le Canadian Interior. Toutefois, la deuxième vague a forcé sa fermeture après seulement quelques semaines.

Le restaurateur est tout de même souvent passé devant le local de l’ancien De Farine et d’eau fraîche, situé tout près du Minéral, vacant depuis des mois. Cela lui a donné une idée : créer un repaire pour les amoureux de l’aperitivo à l’italienne. Chez Aperitivo Village, à la fois épicerie fine, café et comptoir de prêt-à-manger, on trouve de tout pour se mitonner un apéro (et même plus) : conserves de produits de la mer d’exception (de la société Ar de Arte, inédite au Québec), des produits fins italiens importés (fromages, saucissons, olives, marinades, produits de la truffe) ou d’ici (Les Canardises, Les Champignons de Charlevoix), bières à l’italienne de Birra Danelli et de nombreux cidres québécois.

L’endroit, qui fait même ses propres pâtes sèches sur place et devrait offrir sous peu des boîtes à pique-nique, a aussi une très belle offre de prêt-à-manger, dont la vedette, la « focapizza », une pizza faite, vous l’aurez deviné, sur une pâte de style focaccia, pour un résultat hyper moelleux. On propose aussi des sandwichs aussi généreux que délicieux, des polpettes et des dolcis (zeppole, sfogliatelle, cannoli, tiramisu...).

On peut même commander un court menu (comprenant entre autres de la pieuvre grillée, des arancinis ou du veau parmigiana) sur Uber Eats depuis peu, du jeudi au samedi.

Vraiment, voilà une charmante adresse à découvrir.

1701, rue Atateken