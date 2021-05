Pour épater la galerie – pour l’instant, votre bulle, mais bientôt, quelques invités triés sur le volet – à votre prochain barbecue, quelques établissements proposent des boîtes remplies de délicieuses victuailles déjà apprêtées, marinées, assaisonnées et prêtes à être grillées.

Iris Gagnon-Paradis

La Presse

Nous en avons testé deux offertes par des établissements réputés du Vieux-Montréal. La première, vendue 180 $, est une création du chef Constant Mentzas, de l’Ikanos, restaurant spécialisé en cuisine grecque et en produits de la mer. Le contenu a tout pour faire saliver les amateurs du genre : crabe des neiges, pieuvre, crevettes nordiques et un loup de mer entier (sea bass en anglais, parfois appelé bar en français), sans oublier nombre d’accompagnements pour égayer le tout, dont une salade croquante, des asperges à faire griller, du pain au levain et même des s’mores pour le dessert.

PHOTO FOURNIE PAR IKANOS Pour les amoureux de produits de la mer, l’Ikanos offre une boîte barbecue qui fera mouche.

PHOTO MATTHIEU LAMBERT, FOURNIE PAR IKANOS Le loup de mer grillé entier est le clou du spectacle de cette boîte de grillades signée Ikanos.

PHOTO FOURNIE PAR EXPÉRIENCE VIEUX-MONTRÉAL La boîte barbecue proposée par Méchant Bœuf, Maggie Oakes et Vieux-Port Steakhouse est bien généreuse. 1 /3





La préparation est fort simple. Le crabe et la pieuvre se grillent à feu vif quelques minutes et sont ensuite prêts à être dégustés (on mélange délicatement le poulpe avec des oignons marinés, des câpres et une sauce ladolemono à l’huile d’olive et au citron. C’est divin !). Les crevettes se dégustent en salade, mélangées avec des fregola, petites perles de pâtes qui rappellent le couscous israélien, et une mayonnaise à l’avocat – le seul plat qui nous a déçue, car il manquait de goût et de punch. Mais le clou du spectacle, c’est le poisson à faire griller entier. C’est intimidant, mais finalement pas plus compliqué qu’il faut, surtout que le restaurant fournit une grille à cette fin et toutes les instructions pour le réussir dans les règles de l’art. Il suffit, une fois le poisson grillé, de retirer délicatement la tête et les arêtes, puis d’arroser ce joli morceau de sauce ladolemono et de persil ciselé. Pas besoin d’en faire plus : le goût est incomparable grâce à la fraîcheur et à la qualité du produit. À noter que le restaurant propose aussi une boîte à 140 $ de la Kefi Taverna, projet éphémère lancé par le chef, il y a quelque temps, consacré à la cuisine de taverna grecque. À l’intérieur, un véritable festin vous attend : carré d’agneau de Kamouraska, souvlakis de porc et poulet ainsi que divers accompagnements de circonstance qui plairont à toute la famille.

La boîte concoctée par le groupe Expérience Vieux-Montréal et ses établissements Méchant bœuf, Maggie Oakes et Vieux-Port Steakhouse (115 $) ravira de son côté les carnivores et animera votre soirée avec sa liste de musique incluse. Tous emballés sous vide, les surlonges de bœuf « New York » et leurs épices à steak, le demi-poulet de grain mariné, les brochettes de porc sauce barbecue et jalapenos, les crevettes en brochette et leur sauce cocktail, les saucisses maison et les burgers au cheddar fumé maison nourriront amplement une famille de quatre, avec en plus quelques légumes (maïs vapeur et légumes divers à faire griller). Les plus gourmands ajouteront en extra (35 $) le homard de la Gaspésie. Encore ici, impossible de se tromper en suivant les instructions, qui se résument à faire griller chaque pièce selon le temps et la température indiqués.