« Pétoncles crus au foie gras. Truite de Tasmanie confite. Bavarois à la vanille et au fromage bleu. Le chef Tetsuya Wakuda, invité à Montréal par le chef Normand Laprise du Toqué ! dans le cadre du festival Montréal en lumière, n’est pas venu en nos terres hivernales pour conjuguer de bons ingrédients sur des thèmes connus. Maître de la texture et des saveurs sublimées, le sympathique chef australo-japonais nous a plutôt offert mardi soir, au Toqué !, un voyage dans un univers nouveau, au carrefour du fondant, du juteux, du charnu, du moelleux et de combien d’autres sensations en bouche aussi surprenantes que délicieuses. »