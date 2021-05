Si vous demeurez dans le quartier Notre-Dame-de-Grâce, peut-être avez-vous entendu parler d’Olivia’s Poulet Authentique, comptoir consacré au poulet frit sur l’avenue Somerled, qui cartonne depuis son ouverture, il y a un an.

Iris Gagnon-Paradis

La Presse

Tout a commencé lorsque Paul Diaconescu est entré dans l’établissement que tenait Eunjung Ko, dite Olivia, qui était à l’époque un restaurant coréen nommé K’Bob. Enthousiasmé après avoir goûté son poulet frit à la coréenne, il a appelé son partenaire Dimitrios Papacostas – ensemble, ils possèdent deux franchises de Mr. Puff, au Marché Central et au DIX30 – et lui a demandé de venir goûter. Ils ont ensuite convaincu la chef de repenser le concept de son restaurant, et voilà qu’ils se sont associés pour faire naître Olivia’s.

L’endroit ne s’annonce pas comme servant du poulet frit coréen en tant que tel, mais la technique utilisée s’en inspire, avec comme résultat une panure plus légère et moins huileuse que celle du poulet frit style « Kentucky », alors que les nombreuses sauces qu’on peut commander en accompagnement des morceaux servis dans de jolies boîtes colorées offrent aussi quelques clins d’œil aux saveurs utilisées dans la cuisine coréenne.

Le menu est assez court, mais tout ce que nous avons goûté était réussi : le poulet frit, juteux et croustillant, mais aussi les sandwichs au poulet, la poutine et les à-côtés (salade de macaroni, de chou, de pommes de terre).

Ce n’est que le début pour l’équipe, qui compte ouvrir trois emplacements au cours de l’été, soit au DIX30, à Longueuil et au centre-ville.

6563, avenue Somerled

