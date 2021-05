PHOTO FOURNIE PAR TRIFECTA

Pour votre mère chérie, optez pour l’une des meilleures options à emporter en ville : le Trifecta. Le coffret Maman proposé par l’équipe des restaurants Le Club Chasse et Pêche, Le Filet et Le Serpent est composé de cinq services, comme une salade de homard et orange, un parfait de foie gras de canard, un filet mignon et un gâteau au chocolat et caramel. Les 7 et 8 mai, 160 $ (pour deux).