Si, comme nous, vous vous ennuyez de vous arrêter, le matin, à l’heure du lunch ou pour l’apéro au Café Parvis, ne manquez pas votre chance : le couru café et restaurant du Quartier des spectacles ouvre la machine pour un jour seulement, ce samedi 1er mai.

Iris Gagnon-Paradis

La Presse

Dès midi, et jusqu’à 19 h, on y fait un arrêt gourmand pour croquer dans un morceau de pizza, un pogo maison ou une brochette de pieuvre, et on en profite pour se ravitailler en vin : une sélection de bouteilles sera vendue à petit prix.

Une occasion pour retourner voir de quoi le centre-ville a l’air ! P.-S. – S’il pleut, c’est remis !

433, rue Mayor

> Consultez la page Facebook du café Parvis