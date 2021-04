Nourriture végane n’est pas toujours synonyme de nourriture santé, et le nouveau restaurant du Vieux-Montréal Burger Fiancé en est la preuve. Burgers variés, frites gaufrées, rondelles d’oignons et « poulet » pané surprenant et exquis : la carte de cet établissement, lancé par les propriétaires de Hello123, est simple, mais efficace.

Marissa Groguhé

La Presse

« On s’est lancé dans l’idée de donner une alternative éthique et sans compromis à tout ce qui est fast-food », résume Félix Gagnon, directeur général et chef du restaurant de la rue Notre-Dame Ouest. Pour les jours où l’on souhaite se faire plaisir avec un repas réconfortant par sa décadence, sans contredire ses principes, cette nouvelle enseigne propose les classiques de la restauration rapide. On osera même dire que l’interprétation végane offerte par Burger Fiancé de certains plats est meilleure que la version originale. « L’attrait ici, c’est que tout le monde, végane ou pas, va trouver quelque chose qui pourra le satisfaire », dit le chef.

Burger Fiancé mise sur des assaisonnements travaillés, des sauces riches et des ingrédients frais pour convaincre même les plus réticents à la nourriture végane. Le but n’est pas forcément d’imiter, mais d’inventer une tradition culinaire nouvelle, ajoute le chef. Les frites, assaisonnées simplement ou accompagnées d’un condiment au kimchi, sont généreuses et croustillantes à souhait. La galette des burgers n’a rien à envier à une boulette de viande. Elle est surtout rehaussée de condiments très bien choisis – du végé-bacon à la tartinade de fauxmage. Le champignon shiitake est exploité de façon ingénieuse, d’abord dans le sandwich au « poulet effiloché », puis dans le « poulet pané » à la pâte à frire cajun, le grand favori de ce menu. Pas étonnant que le Burger Fiancé ait été en rupture de stock tout au long de sa première semaine d’ouverture.

La salle à manger, au joli décor contemporain, ne peut évidemment pas accueillir de clients pour l’instant, mais les commandes à emporter ainsi que la livraison (Uber Eats, SkiptheDishes, Ritual) sont offertes, du mercredi au dimanche.

417, rue Notre-Dame Ouest

> Consultez le site de Burger Fiancé