Le chef Franco Parreira et son associé Maxime Tremblay devant le local où sera relancé le Laurier BBQ

Ils sont nombreux, les nostalgiques du Laurier BBQ, établissement ouvert en 1936 qui a régalé plusieurs générations de clients au fil du temps. Bonne nouvelle : on pourra de nouveau mordre à pleines dents dans ses classiques – poulet rôti, gâteau aux carottes ou moka – grâce au groupe Parreira (Parreira traiteur, Victoria BBQ, Mitch Deli).

Iris Gagnon-Paradis

La Presse

Le chef Franco Parreira a été contacté par l’homme d’affaires Dany Lévy, qui détient la marque de commerce, afin de la faire revivre. Propriété de la famille Laporte, l’endroit avait été vendu en 2010 à un groupe d’investisseurs, ce qui avait mené l’année suivante à la relance du concept avec le chef-vedette Gordon Ramsay, un projet qui avait avorté après six mois seulement. Après avoir passé une nouvelle fois entre les mains de nouveaux propriétaires, l’établissement a définitivement fermé ses portes en 2013, au grand dam des habitués.

C’est un grand défi qu’a dû relever le chef et son équipe au cours des derniers mois, car les recettes qui leur ont été fournies sont celles qui ont été revisitées par Ramsay. Pour tenter de reproduire le plus fidèlement les recettes originales, tout en les adaptant aux standards de notre époque, le chef, qui possède une expertise indéniable en poulet rôti, a notamment retrouvé un cuisinier qui a travaillé aux fourneaux de la Rôtisserie Laurier pendant 18 ans et tenu plusieurs groupes de discussion avec d’anciens clients de tous âges.

C’est dans un local situé rue Saint-Viateur Ouest – l’ancien café De Gaulle – que renaîtra le Laurier BBQ, d’abord comme comptoir à emporter, quelque part au mois de mai. On vous en reparlera !

232, rue Saint-Viateur Ouest

