Ouvert à la fin de 2017 dans le Village, Le Blossom a vite fait mouche avec son magnifique décor et son concept de bar à sakés et petits plats raffinés à la japonaise. Avec la pandémie et la fermeture des salles de restaurant qui s’éternisent, le propriétaire de l’endroit, le restaurateur Dan Pham (Red Tiger, Kamé, Thip Thip, Pink Éléphant, Hoo Lee Chix), a dû entièrement repenser son offre.

Iris Gagnon-Paradis

La Presse

« On s’est revirés de bord ! On a engagé un nouveau chef et on a changé entièrement le menu », explique au téléphone celui qui travaille aussi sur deux nouveaux concepts de restaurants, le Tiramisu et le Caravelle, qui s’installeront dans le nouvel hôtel Hampton Inn, dont l’ouverture est prévue l’été prochain dans le Quartier chinois.

Le chef en question, David Nguyen, est loin d’être un néophyte : sa famille détient notamment le restaurant Sho Gun, sur la Rive-Sud, et il a travaillé pour Sushi Shop, entre autres. Chez Blossom, il laisse aller sa créativité et le résultat est absolument convaincant et très esthétique. Une des spécialités proposées, inusitée à Montréal : les « sushis pressés », de petits rectangles de riz compressé, surmontés de diverses garnitures et flambés à la torche.

Ouvert tous les jours, commandes avec CHK PLZ (cueillette sur place ou livraison), livraison avec Uber Eats, DoorDash et Skip the Dishes.

