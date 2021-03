PHOTO FOURNIE PAR LE MOLESKINE

Le chef copropriétaire du Moleskine, Frédéric St-Aubin, a imaginé un beau menu trois services pour Pâques, jouant à la fois sur le réconfort et la fraîcheur : entrée de saumon mariné et salade d’agrumes et fenouil, cannelloni d’agneau et chou-fleur gratiné, pot de crème chocolat et café. 80 $ pour deux, offert du 2 au 4 avril.