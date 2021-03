Malgré la pandémie, le chouette Marché Artisans, situé dans le Fairmont Le Reine Elizabeth, continue d’être très actif et de proposer une multitude de menus gourmands et thématiques et même des activités virtuelles, alors que les Montréalais ne peuvent toujours pas se rendre au restaurant.

Iris Gagnon-Paradis

La Presse

Ainsi, du 26 au 28 mars, il sera possible de commander le généreux coffret repas du brunch des sucres (prix : 95 $), qu’on peut déguster accompagné d’une liste d’écoute musicale élaborée par Fairmont.

De plus, pour préparer le tout, chaque client peut visionner une vidéo où le chef du restaurant de l’endroit, Baptiste Peupion, donne trucs, conseils et instructions pour apprêter à la perfection oreilles de crisse, tourtière, ragoût de volaille et grands-pères dans le sirop.

À noter que le brunch, sans la playlist, est aussi offert dès maintenant, jusqu’au 18 avril, ainsi qu’une multitude de coffrets gourmands pour tous les goûts (terre ou mer, végétarien…) Pour en profiter, il faut commander au moins 48 heures à l’avance en ligne.

> Consultez le site du Marché Artisans