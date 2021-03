Shay

Le Liban hors des sentiers battus

À l’été 2019, un groupe d’investisseurs a acquis un magnifique espace dans Griffintown qui a abrité autrefois le restaurant Hvor et, plus récemment, l’Asado. Leur projet : y créer un restaurant proposant une cuisine aux parfums authentiques du Liban, mais en lui donnant sa propre couleur et en y insufflant une ambiance festive, comme on peut en rencontrer dans les cafés et restaurants de ce pays du Moyen-Orient.