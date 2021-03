À droite de la caisse, la section « Manger » propose notamment des charcuteries, des fromages, des croustilles et des plats préparés. On y trouve aussi une petite sélection de « boires » sans alcool. Plus loin, un congélateur est rempli de produits de la mer venus de Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine.

Le concept du Cinqàsept, installé depuis peu boulevard Monk dans le quartier Ville-Émard, est simple et bien trouvé : tout ce qu’il faut à boire et à manger pour bien lancer la soirée.

Simon Chabot

La Presse

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Le Cinqàsept propose aussi des vins et des cidres québécois. Lambert St-Cyr affiche quelques-unes de ses toiles dans l’espace qu’il a aménagé.

À gauche de la caisse, autour de 250 bières de microbrasseries, présentées dans un immense frigo construit sur mesure, et une quarantaine de vins et cidres québécois, souvent issus de la culture biologique et biodynamique. À droite, des charcuteries, des fromages, des croustilles, des produits de la mer et des petits plats (préparés notamment par le restaurant H4C de Saint-Henri). Dans les deux cas, la qualité des produits sélectionnés, souvent achetés directement chez les producteurs, est impressionnante (un petit tour sur le site web vous en convaincra). Et l’offre change un peu chaque semaine. Parfait pour faire des découvertes.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Simon Boutet et Lambert St-Cyr devant l’immense frigo à bières du Cinqàsept où les amateurs trouveront assurément un produit à leur goût.

Amis d’enfance, Simon Boutet et Lambert St-Cyr ont profité d’un creux de vague dans leur carrière respective à cause de la pandémie pour lancer ce lieu unique dans un quartier appelé à se développer. Lambert, qui est designer, a aménagé l’endroit, lumineux, et y affiche certaines de ses œuvres. Il y a aussi aménagé un petit atelier où il peint des canettes de la brasserie L’Ours brun, de Repentigny, qui propose des produits exclusifs au Cinqàsept. Une mystérieuse collaboration s’annonce d’ailleurs pour le mois d’avril... Raison de plus pour aller y faire un tour, en rêvant au retour des apéros entre amis !

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Quelques canettes de bière de L’Ours brun, fraîchement peintes, finissent de sécher. Le Cinqàsept propose des éditions limitées et exclusives de la microbrasserie de Repentigny.

5980, boulevard Monk, Ville-Émard

