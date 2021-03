À l’été 2019, un groupe d’investisseurs a acquis un magnifique espace dans Griffintown qui a abrité autrefois le restaurant Hvor et, plus récemment, l’Asado. Leur projet : y créer un restaurant proposant une cuisine aux parfums authentiques du Liban, mais en lui donnant sa propre couleur et en y insufflant une ambiance festive, comme on peut en rencontrer dans les cafés et restaurants de ce pays du Moyen-Orient.

Cette idée, cela fait un long moment que le chef Joseph Awad la porte. D’origine libanaise, le cuisinier a fait ses classes : il a travaillé pour le groupe Buonanotte, puis au Pied de Cochon, est passé par les cuisines du Damas, en plus de faire des stages au Momofuku, à Toronto, et auprès de Massimo Bottura, en Italie.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Le chef Joseph Awad a un parcours impressionnant.

L’ouverture du Shay – dont le nom signifie « thé » en libanais –, prévue pour mars 2020, a évidemment été retardée. Puis, une ouverture à l’automne a été envisagée, mais la deuxième vague est arrivée. Début 2021, la décision était prise : malgré le risque d’ouvrir un nouveau restaurant en pleine crise sanitaire, l’équipe a fait le pari de créer une variation du menu à emporter. Ainsi est né Shay Express au début de février. Le menu comprend des plats adaptés pour le transport et la livraison, dont plusieurs sandwichs (burger de taouk frit, philly cheese shawarma) et une section de mezze, dont certains se retrouveront sans doute sur le menu ordinaire du Shay lorsque les salles pourront ouvrir.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Quelques plats originaux conçus par le chef : un burger de taouk frit, un sandwich philly steak shawarma et une salade de pieuvre

« C’est une introduction à ce qu’on veut faire au Shay. Oui, c’est de la cuisine libanaise et les saveurs du Moyen-Orient sont très présentes. Il y a des classiques incontournables comme du houmous ou la salade fattouche, mais vous allez voir des plats avec des inspirations italiennes, asiatiques, sud-américaines ou françaises. C’est du nouveau, du différent, c’est vraiment notre identité, un concept original », explique le chef.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Le menu est créatif et on n’hésite pas à marier les influences culinaires, mais quelques classiques libanais sont au menu, dont les trempettes de houmous, baba ghanoush et muhammara.

Parlant de salle à manger, le design créé par Ivy Studio (Café Chez Téta, Elena, Boxermans) est très réussi. On est loin des clichés exotiques associés aux restaurants du genre. On est plutôt dans une esthétique résolument contemporaine, avec des tons crème et sable dans la salle à manger à l’arrière, légèrement surélevée, et des banquettes marine et de jolis luminaires arrondis dans la partie à l’avant, près du long bar en marbre, où on s’imagine très bien prendre un verre et une bouchée entre amis. L’équipe veut miser avant tout sur l’expérience et l’ambiance lorsque enfin les premiers clients pourront y mettre les pieds.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Le design, signé Ivy Studio, est fort réussi, à la fois chaleureux et contemporain.

« Je viens du Liban, tout comme Joseph. Dans les restaurants, les cafés, on retrouve une atmosphère joviale, festive, naturelle. C’est ce qu’on veut faire ici », explique Guy Ahmaranian, un des associés. Attendez-vous donc à de petits plats à partager de style mezze, à des brunchs libanais le week-end et à un service de thé qui s’annonce très prometteur, misant sur la convivialité et le plaisir de se retrouver. « Vous entrez ici, vous êtes chez vous, vous faites partie de la famille ! », promet Joseph Awad.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE En attendant de pouvoir accueillir des clients dans sa salle à manger, le nouveau restaurant Shay a lancé Shay Express.

En attendant, on peut profiter du menu du Shay Express, du jeudi au dimanche, en commandant en ligne ou par téléphone pour cueillette sur place, ou avec Uber Eats ou DoorDash pour la livraison.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Les desserts, présentés sous des cloches de verre, sont très appétissants, comme ces beignets maison fourrés à la crème ashta – crème de lait très répandue au Liban – infusée à la fleur d’oranger.

1414, rue Notre-Dame Ouest

